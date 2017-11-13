Может ли глава государства окружать себя красотками?

В рамках проекта «Дуэль» два автора с разных позиций разбирают появление главы Беларуси на теннисе в окружении девушек.

Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

«Эскорт» на высшем уровне

Елена Якжик

Сложно представить себе подобное появление на публике президентов соседних стран. Но вот нашему, в который раз, хоть бы хны. Причем, на минувших выходных Александр Лукашенко переплюнул сам себя, появившись на финале Кубка Федерации в компании почти десятка молодых женщин.

Понятно, что часть из них, та же пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, входит в ближайшее «деловое» окружение президента. Часть – может являться членами семей (молодые жены? подруги? дочери?) спутников из свиты Лукашенко.

Непонятно, почему они – девушки исключительно модельной внешности – плотными рядами окружают главу государства, и какой месседж от такой картинки получают женщины, мужчины и подростки по другую сторону экрана? Или же на чувства первых – давно плевать (привет, история появления младшего сына президента). Вторые – завидуйте молча. Третьи – вот вам «ролевая модель» для подражания.

Вообще, конечно, сложно представить себе картину, чтобы, к примеру, Даля Грибаускайте регулярно появлялась на публике во время массовых мероприятий в окружении тройки-пятерки молодых симпатичных парней или девушек, будь даже они официальными советниками президента. Этого не допустит ни здравый смысл (чтобы не задеть чувства избирателей), ни служба протокола (в чьи задачи входят подобные нюансы).

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У нас всё иначе. Три года назад в интервью Ксении Собчак Александр Лукашенко сам озвучил: «У нас в службе делового протокола есть несколько девчат, они очень красивые. И когда я где-то там сижу, говорят: «Александр Григорьевич, я с вами сяду». Да ради бога, я этого не прячу».

Так что и здесь в Беларуси – с ног на голову. Оказывается, сами девушки решают, когда им садиться рядом с президентом. А в итоге, рассматривая фото на выходе, видишь «эскорт» на высшем уровне.

А почему бы и нет?

Сергей Синица

Если мы кого-то не любим, то практически в любой ситуации готовы придираться к нему. Вот и Александру Лукашенко его критики готовы вменить в вину – какой ужас! – появление в обществе красивых девушек.

На самом деле, президент Беларуси – далеко не единственный глава государства, который тяготеет к прекрасному полу. Известны истории куда как похлеще.

Почему бы наряду с Далей Грибаускайте не вспомнить Сильвио Берлускони с его секс-вечеринками? Между прочим, голливудил он в ту пору, когда рулил Италией – западноевропейским государством, а не постсоветской страной.

Как насчет Билла Клинтона с Моникой Левински? Хотите примеры поближе? Пожалуйста: Вацлава Клауса в бытность президентом Чехии уличили во внебрачной связи со стюардессой, которая казалась на 38 лет моложе политика. Какой месседж он посылал своим избирателям?

Полагаю, что и президент Беларуси не слишком беспокоится по поводу того, что подумают на этот счет избиратели (собственно, их мнение даже по куда более серьезным вопросам давно уже мало кого волнует. Почему так вышло – тема для отдельного разговора). Скорее всего, он действует по принципу: «А почему бы и нет?»

Есть гораздо более серьезные поводы для критики Александра Лукашенко, чем его привычка выходить в свет с группой «фрейлин». Как раз это явление вполне безобидное. Политики часто любят красивых женщин, красивых женщин часто манит аура власти. Так было задолго до Лукашенко и так будет после того, как он уйдет. И, разумеется, не только в Беларуси.