Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки. Фотофакт

Но все равно выглядел мрачноватым.

Как уже написала «Салiдарнасць», второй день финала – 12 ноября – казался еще более заряженным, чем первый. Именно в воскресенье решалось, кто завоюет кубок. Белорусские теннисистки показывали силу и характер, даря болельщикам чувство сопричастности к историческому моменту. Увы, не хватило чуть-чуть. Матч закончился победой США – 3:2.

За всем действом снова наблюдал Александр Лукашенко со свитой. Опять в темном. По обе руки все с теми же девушками, что и в субботу. Брюнетка Ксения Санкович – справа. Блондинка – слева.

Фото «Прессбол»

Многим бросилось в глаза, что в субботу (а в сети появилось еще больше фото с трибун) глава государства был в мрачном настроении. Причем, кажется, что Лукашенко был недоволен постоянно, даже когда вокруг все хлопали и радовались.

Впрочем, судите сами.

Фото Дарья Бурякина, TUT.BY