Сказ о том, как семеро с ложкой одному с сошкой «помогали» 20 лет

Зацепило! Как много может рассказать лишь одно фото из поездки президента на убыточное хозяйство.

Фото president.gov.by

Всмотритесь в фото, сделанное в результате внезапной смены маршрута Александра Лукашенко в Ивацевичском районе. Толпа высокопоставленных чиновников, включая самого главного, окружила простого комбайнера. Они вроде бы мило беседуют и даже жмут хлеборобу руку на прощанье, но фотофакт все же вызывает противоположные ассоциации.

Описать словами это можно с помощью пословицы «Один с сошкой, а семеро с ложкой».

Оговоримся сразу — это сравнение вовсе не подразумевает, что руководство страны отлынивает от работы. Другое дело, что итог его деятельности вызывает вопросы.

Всмотритесь еще раз в эти лица. Александр Лукашенко у власти уже 23 года. Это он гордится тем, что не допустил развала колхозов. И вот уже третий десяток лет ежегодно руководит посевными и уборочными, лично выезжая на поля и фермы.

Михаил Мясникович на руководящих должностях с 1983-го. Управлял коммунальным хозяйством и наукой, был премьер-министром.

Главный контролер страны Леонид Анфимов работает в КГК (с перерывами на руководство в Администрации президента) полтора десятка лет.

Леонид Заяц прошел путь от главного агронома до министра сельского хозяйства. На руководящих должностях почти двадцать лет.

Список чиновников, десятилетиями исправно черпающих большой ложкой из нашего общего котла-бюджета, можно было бы продолжить. Но остановимся на этом, чтобы оценить эффект от их работы. И сделаем это на примере сельского хозяйства.

Четверть хозяйств нужно «приводить в чувства»

Не первый год Лукашенко отправляет руководителей райисполкомов на проблемные хозяйства. В прошлом году их, по его словам, было «одно-два на район». Хотя, как мы выяснили, официальная статистика несколько не сошлась с тем утверждением. На самом деле убыточными в 2016-м были около 25% хозяйств или по три на каждый район.

Всего же, по итогам прошлого года, процедуре досудебного оздоровления подлежали 323 сельхозпредприятия, еще 102 организации оказались на пороге банкротства. В сумме это составило 30% проблемных хозяйств от общего числа.

На недавнем селекторном совещании глава государства говорил уже о трех-четырех сложных и проблемных хозяйствах на район:

— Половина нормально работают. Четверть в чувства нужно приводить. И они в состоянии работать, и работают. Но три, максимум четыре в крупных районах, хозяйства проблемные.

Когда один в поле не воин

По словам премьер-министра Андрея Кобякова, в этом году примерно в 30% организаций проблемы имеют хронический характер.

По данным мониторинга госконтроля примерно в четверти хозяйств страны оказались не готовы к работе зерноуборочная техника, сушильные комплексы, местами отмечается дефицит механизаторских кадров и горюче-смазочных материалов.

В качестве примера КГК приводит данные проверки в Ушачском районе Витебской области. Так, в КУСХП «Глыбочаны» из семи имеющихся зерноуборочных комбайнов только один был исправен и подготовлен для прохождения гостехосмотра. Из трех имеющихся энергонасыщенных тракторов «Беларус 3022» в неисправном состоянии находились два. В том числе один трактор простаивает уже около двух лет с неисправной топливной системой. Из-за отсутствия топлива предприятие целую неделю не заготавливало корма.

Огромные субсидии, мизерные зарплаты

Ранее независимый экономист Ярослав Романчук проанализировал данные Беластата по сельскому хозяйству. Неутешительные выводы эксперт опубликовал на своей странице в Фейсбуке:

— Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве за последние шесть лет стабильно ниже средне по стране на 25-35%. В 2010-м в долларовом эквиваленте среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составляла $ 271,5, в 2011 ­— $ 276,8, в 2015 было $ 305,5, в 2016 — $ 248. При огромной государственной поддержке, которая оказывается сельскому хозяйству, зарплата работников этого сектора в долларах США за последние шесть лет сократилась на 8,7%. Нет сомнений, что выделяемые деньги налогоплательщиков не доходят до работников села. (…)

Бюджетная поддержка АПК составляет около половины всех денег, которые правительство направляет на поддержку экономики. В 2016 году бюджетные дотации составили ~51% добавленной стоимости. За 2010-2016 чистая прибыль всего сельского хозяйства составила $ 3,7 млрд. За этот же период государственная поддержка составила около $ 9,6 млрд.

Помогут ли «президентские» $ 100000 ферме под Косово?

В Ивацевичском районе Лукашенко поручил правительству изыскать 200 тысяч рублей для приведения молочно-товарной фермы «Сторожовщина» в идеальное состояние. Ферма уже два года находится на финансовом оздоровлении. Помогут ли ей эти деньги?

Не исключено, что помогут, ведь глава государства пообещал вернуться сюда в конце осени. И в этом, возможно, заключается весь смысл щедрой субсидии за всенародный счет: красивые кадры спасения вчерашнего убыточного предприятия покажут государственные телеканалы.

И все мы, как говорилось в старом советском анекдоте, знаем имя спасителя.

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