Лукашенко «незапланированно» посетил проблемное хозяйство, где пожал руку комбайнеру

Во время рабочей поездки в Брестскую область Александр Лукашенко решил изменить запланированный маршрут и посетить проблемное сельхозпредприятие района – ОАО «Коссово».

Об этом сообщает его пресс-служба. Правда, при «незапланированном» маршруте первую остановку глава государства сделал у экипажа комбайнеров-передовиков – семьи Хоружих.

Ирине Хоружей Александр Лукашенко вручил вероятно заготовленный заранее букет цветов.

Глава государства поинтересовался, удастся ли им повторить прошлогодний намолот в 1 тыс. т. Николай Хоружий ответил, что это реально. Лукашенко пожал комбайнеру руку.

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