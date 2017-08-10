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Общество
10.08.2017
Лера Василькова
Полный фэшн! Модницы обсуждают минский Zara, а Лукашенко — не-Brioni Русого

В четверг неожиданно популярной темой дня в Беларуси стала fashion-индустрия.

Ее обсуждали не только на форумах, в соцсетях и очередях наконец-то открывшегося в белорусской столице магазина – официального представителя испанского бренда, но и в окружении президента – на просторах Ивацевичского района.

Белорусский легпром против испанского

Итак, в минском Dana Mall вместе с другими брендами компании Inditex открылся первый в стране магазин одежды Zara. Судя по всему, он стал самым большим в Восточной Европе, сообщает TUT.BY.

Цены в минском магазине совпадают с теми, которые журналисты портала нашли на официальном сайте. В среднем, все на 10-30% дороже чем в Польше и Литве, и на 10-20% дешевле, чем в России и Украине.

Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

Inditex— крупнейший в мире продавец одежды по выручке. Его чистая прибыль за финансовый год, закончившийся 31 января 2017 года, выросла на 10% — до 3,16 млрд евро, оборот — на 12% до 23,31 млрд евро.

Открытие Zara, которого белорусские модники ждали больше десяти лет, сопровождалось не только прямыми трансляциями в сети, но и бурными обсуждениями на крупнейших форумах Байнета. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Вопрос, куда идут 30 процентов?»

«На золотые унитазы в виде «таможенных пошлин».

«Не понимаю ажиотажа вокруг «Зары». Одежда — самый обычный китайский кэжуал».

«Действительно, почему белорусы удивляются тому, что в Европе один и тот же товар стоит меньше? Мы же зарабатываем не в пример каким-нибудь французам!».

«Плодим конкурентов Беллегпрому!»

«У народа в почете бутики «Секонд Хенд».

Белорусский легпром против итальянского

Неожиданно fashion-тему продолжил Александр Лукашенко. Во время посещения ОАО «Квасевичи» в Ивацевичском районе речь зашла о выращивании в Беларуси льна. Глава государства обратил внимание на костюм вице-премьера Михаила Русого, сообщает БЕЛТА.

– Вот у него, наверное, тут льна добавлено немного. Это наш костюм?

Заместитель премьер-министра ответил, что его костюм – отечественного производства.

– Отличный костюм. Я думал, импортный пошив. Думал, в Brioni шили, в Италии. Молодцы, хороший костюм.

Отметим, что бренд Brioni представляет одного из самых известных и авторитетных мировых производителей элегантной мужской одежды. Костюмы и смокинги этой марки заказывают себе президенты и мегазвезды Голливуда. Да и Джеймс Бонд туда же.

Считается, что костюм от Brioni, вкупе с гербовым телефоном, спецсанаторием и охранником в качестве «кармана для сотового», входит сегодня в стандартный набор «модных аксессуаров власти». Одежда и аксессуары от Brioni – признак начальственного стиля.

Диалог Лукашенко и Русого мгновенно оказался в трендах Байнета. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки onliner.by.

«Там до Brioni, как до луны».

«Обратите внимание! Президент в курсе, что такое «Бриони», и где его производят».

«Во всем разбирается наш президент: и в костюмах «Бриони», и во льне».

Примечательно, что сам Лукашенко, отправляясь в Брестскую область, судя по всему, предпочел надеть поло не отечественного производства. Не исключено, что известной итальянской марки Corneliani.

 
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