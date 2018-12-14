Лукашенко: «Если нас хотят впихнуть в Россию — этого не будет никогда»

В Минске прошла пресс-конференция Александра Лукашенко для российских журналистов и блогеров, находящихся в Беларуси в ежегодном пресс-туре с 11 декабря.

Официальный Минск в четырнадцатый раз проводит подобное мероприятие для российской федеральной и региональной прессы.

Как сообщает БелаПАН, сотрудникам информационной компании отказано в аккредитации на мероприятие без объяснения причин. Отказ также получил крупнейший белорусский портал TUT.BY.

О встрече с Путиным

– Мы давно планировали эту встречу. Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но, увы, вопросы пока, к сожалению, остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить. Так что информационные поводы еще вам будут обеспечены, – анонсирует Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Как дополняет ТАСС, по его словам, накопилось достаточно тем, заслуживающих внимания:

— Новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потеря духовной ориентации.

Кроме того, отметил, «вслед за событиями слухи, домыслы, фейки традиционно заполняют медийное пространство, усложняя восприятие действительности… Все эти факторы влияют на внутреннюю жизнь Союзного государства, на темп нашего стратегического сотрудничества».

О спорах по вопросам белорусско-российского сотрудничества

– Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса, – сказал официальный лидер.

О многомиллиардной поддержке со стороны России

Лукашенко подчеркнул, что если и оказывается определенная кредитная поддержка с российской стороны, то, во-первых, это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих, передает слова президента правительственное агентство.

Об интеграционных позициях Беларуси

– Интеграционные позиции Беларуси неизменны. Мы вместе с другими инициировали создание союзов, которые существуют в советском пространстве, – сказал Лукашенко, подчеркнув, что белорусская сторона готова и далее развивать интеграцию, но при условии железобетонного исполнения достигнутых договоренностей.

На пресс-конференции с российскими журналистами Лукашенко сделал «рекламную паузу»

— Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно. Мы должны идти к интеграции во имя единения наших народов. Не могу пойти на закулисные махинации, все должно быть честно и открыто. Вчера вечером получил информацию, что правительство России понимает, что нужно идти шаг за шагом в вопросах интеграции. Мы готовы с завтрашнего дня начинать эту работу по интеграции, о которой Беларусь говорит уже не первый год, — сказал Лукашенко, сообщает Посольство России в Беларуси.

«Российский зритель знает о настоящей Беларуси крайне мало»

– Наши граждане сегодня имеют свободный доступ к ведущим российским телеканалам, интернет-ресурсам и печатным изданиям. В то же время российский зритель знает о настоящей Беларуси крайне мало. Единственный наш телеканал доступен только через спутник – и это не дает полного представления о стране.

О цензуре в информационной сфере

– Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Я категорический противник кому-то закрывать рот.

О подписании соглашения о взаимном признании виз с Россией

Лукашенко подчеркнул, что проблем с подписанием так называемого союзного шенгена не будет. Документ пока не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси.

Визовое соглашение: ожидания Москвы и реальность из Минска

Позиция по ситуации в Украине

— Я Путину сказал: мы скоро будем Бога молить, чтобы там НАТО стояло, а не эти отморозки-нацмены, — заявил глава Беларуси, сообщает Спутник.

По его мнению, решать проблемы в этом регионе должны не США и не Европа: «Ни Меркель, ни этот парень — Макрон, а мы втроем должны за стол сесть».

Подозревает Москву в попытках инкорпорировать Беларусь в Россию

Глава государства высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России, сообщает interfax.by.

— Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны.

По его словам, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом «глубокой интеграции»:

— Нам говорят — маневр (компенсация за налоговый маневр) будет, когда будет, как некоторые говорят, более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят - мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации.

Комментируя возобновление дискуссии о едином эмиссионном центре и валютном союзе, Лукашенко заявил, что «это значит создавать союз с крыши, а не с фундамента»: Тогда (в начале 2000-х годов) не нужен был этот союз, который прописан в договоре. А сейчас много об этом начали говорить, я еще больше слышу.

О суверенитете

— Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы тоже не настолько независимы, но суверенны. Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит — это во вред самой России.