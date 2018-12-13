Визовое соглашение: ожидания Москвы и реальность из Минска

Накануне «Коммерсантъ» писал о подписании документа, как о практически свершившемся факте.

Анонсируя встречу глав правительств Беларуси и России в Бресте, российский «Коммерсантъ» называл наиболее прорывным пунктом запланированное подписание межправительственного соглашения о взаимном признании виз.

— Это шаг на пути создания общего миграционного пространства. Главная цель — единая виза Союзного государства России и Беларуси, — заявил дипломатический собеседник «Ъ», знакомый с содержанием соглашения.

Российские чиновники дают понять, что считают пограничный вопрос практически решенным, пишет издание и цитирует посла РФ в Минске Михаила Бабича: «Я считаю, что у нас нет спорных вопросов. Да, у нас есть текущие вопросы, которые мы достаточно успешно решаем».

13 декабря в Бресте по итогам встречи прозвучало заявление премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, которое наверняка несколько расстроит Москву:

— Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона к заседанию Совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры. Думаю, что в ближайшее время мы их закончим и соглашение будет готово к подписанию.