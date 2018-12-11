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Комментарии
11.12.2018
Марина Светлова
Карбалевич: «Выбор страны для шантажа России у Лукашенко был весьма точен»

Что стояло за встречей главы государства с немецким послом?

Встреча Александр Лукашенко с послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром 11 декабря выглядит довольно занятно. Особенно учитывая тот факт, что буквально несколько дней назад глава Беларуси, затевая спор с российским президентом по поводу цены на газ, попрекал соседа: «Наш главный партнер — к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация!.. И нам надо, чтобы были равные условия прежде всего с нашей братской Россией!»

И вот не прошло и недели, как в кресле напротив Александра Григорьевича уже восседает тот самый «не главный партнер».

Очередной шпагат Лукашенко: одна нога в России, другая – в Германии

Естественно, невозможно не провести параллелей.

«Ну, кто там смеется над лозунгом белорусской многовекторности? Вот вам она в действии», — иронизирует политический обозреватель Александр Класковский в комментарии на сайте naviny.by.

Впрочем, и немецким партнерам досталось на орехи от белорусского лидера. В частности, он вспомнил им про «экономические заборы», которые ЕС ставит белорусским товарам.

«Как видим, такую же наступательную тактику Лукашенко практикует и на западном фронте. И тоже играет на геополитических интересах, а часто и на фобиях, — пишет Александр Класковский. — Казалось бы, и впрямь — высший пилотаж, можно поаплодировать. Ну а как еще выживать небольшой стране, зажатой между монстрами, кроме как лавировать, набивать себе цену и одновременно жестко торговаться с партнерами на противоположных векторах?»

Между тем, политолог Валерий Карбалевич обращает внимание на другую любопытную деталь. По его мнению, встречу Лукашенко с послом Германии можно рассматривать не только с точки зрения лавирования. Это скорее средство давления на Россию в преддверии переговоров о компенсации налогового маневра.

«Сам факт приема президентом государства главы иностранной дипломатической миссии — явление относительно редкое. Как говорят, не царское это дело. Даже министр иностранных дел встречается с послами не очень часто, для этого должна быть серьезная причина, — поясняет Валерий Карбалевич в комментарии на Радыё Свабода.

Обычно Лукашенко принимает послов в связи с началом или окончанием деятельности дипломата в стране или же накануне какого-то важного визита. Сейчас же, принимая немецкого дипломата, Лукашенко «хочет отправить в какую-то иностранную столицу какой-то сигнал». И не трудно догадаться, кому именно он сигнализирует.

«В начале трудных переговоров Лукашенко решил набрать политические очки, чтобы не оказаться перед глазами кремлевских в слабой позиции. Единственный способ быстро приобрести политический вес — это сделать доброжелательный жесты в сторону Запада, чтобы шантажировать Кремль», — считает Валерий Карбалевич.

Почему для такого жеста выбрана Германия, тоже понятно. Это самая сильная страна ЕС, которая во многом определяет европейскую политику. А с учетом недавнего упоминания страны на встрече с Путиным, этот вариант кажется идеальным.

«Выбор страны для шантажа России представляется весьма точным. И не так уж важно, о чем разговаривал Лукашенко с послом Деттмаром, хоть даже о погоде, футболе или женщинах. Важен сам факт встречи, — отмечает Валерий Карбалевич. — Другое дело, поможет ли такой незамысловатый ход послом. Но каждый играет теми козырями, которые есть на руках».

 
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