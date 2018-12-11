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Очередной шпагат Лукашенко: одна нога в России, другая – в Германии
Политическая дипломатия, или две цитаты за неделю в исполнении главы Беларуси.
Александр Лукашенко 6 декабря в Санкт-Петербурге во время газового спора с Владимиром Путиным:
Александр Лукашенко 11 декабря в Минске во время «искреннего и откровенного разговора» с послом Германии Петером Деттмаром:
Отметим, что в конце ноября политические обозреватели уже отмечали это:
И комментировали, что «многовекторные ноги у Батьки разъезжаются окончательно».