Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»

Журналист Виктор Малишевский удивился цифрами относительно попавших в базу тунеядцев и предложил решение проблемы.

«Задачка вот вам, — пишет на своей странице в Фейсбуке Виктор Малишевский.

С момента выхода первого Декрета «о тунеядцах» (апрель 2015 года), в одной стране количество занятых в экономике уменьшилось за 149 тысяч человек, население страны уменьшилось примерно на 4 тысячи, чиновников стало меньше на 11 300 человек, население в трудоспособном возрасте уменьшилось примерно на 80 тысяч человек.

И только тунеядцев в этой стране было 470 тысяч человек, а стало – «около 500 тысяч»!

Требуется узнать: почему не издать декрет «о населении» и «о повышении всего, кроме тунеядцев».