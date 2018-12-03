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Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
Журналист Виктор Малишевский удивился цифрами относительно попавших в базу тунеядцев и предложил решение проблемы.
«Задачка вот вам, — пишет на своей странице в Фейсбуке Виктор Малишевский.
С момента выхода первого Декрета «о тунеядцах» (апрель 2015 года), в одной стране количество занятых в экономике уменьшилось за 149 тысяч человек, население страны уменьшилось примерно на 4 тысячи, чиновников стало меньше на 11 300 человек, население в трудоспособном возрасте уменьшилось примерно на 80 тысяч человек.
И только тунеядцев в этой стране было 470 тысяч человек, а стало – «около 500 тысяч»!
Требуется узнать: почему не издать декрет «о населении» и «о повышении всего, кроме тунеядцев».