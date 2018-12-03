Стало известно, сколько белорусов попало в «базу тунеядцев»

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, что на 1 декабря сформирована и запущена в эксплуатацию база данных не занятых в экономике трудоспособных граждан.

По словам Костевич, в базу включены около 500 тысяч белорусов.

Позже появится более подробная информация, в том числе и по областям. В базу вносится следующая информация: фамилия, имя, отчество, год рождения, идентификационный номер и информация о месте жительства/регистрации, сообщает БЕЛТА.

Напомним, с 1 января 2019 года тунеядцы будут платить по полным тарифам за подогрев воды. Сейчас белорусы оплачивают лишь 20% от реальной стоимости этой услуги ЖКХ. С 1 октября следующего года к горячей воде добавится отопление и газ (если он используется для обогрева).

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