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Экономика
03.12.2018
Евгений Кириллов
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?

Доктор экономических наук Борис Желиба – о том, как нефтяной маневр России отразится на кошельках рядовых граждан Беларуси.

Как заявил замминистра финансов Андрей Белковец белорусская экономика может потерять до 10 млрд долларов в результате нефтяного маневра, который проводят власти России.

Если раньше соседняя страна поставляла в Беларусь нефть по льготным ценам, то уже с 2019 года ситуация изменится. Если, конечно, белорусским властям не удастся получить от россиян компенсацию.

– Наше правительство попросило у бюджета России один миллиард долларов, но россияне согласились дать только около 630 миллионов, – рассказал в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» экономист Борис Желиба. – Так что, Россия будет компенсировать, но вопрос – насколько? Будем надеяться, что черного сценария не будет, хотя произойти может все, что угодно.

Экономист считает, что россияне смогут компенсировать Беларуси лишь 70% от нужной суммы – судя по ходу переговоров, такая ситуация вполне реальна. При таком развитии событий белорусы сразу почувствуют снижение уровня жизни в стране.

– Можно ожидать всего. Населению нужно готовиться, что зарплаты будут расти гораздо меньшими темпами, чем сейчас. И надо готовиться к повышению цен на моторное топливо. Последствия могут быть очень чувствительными, – предупреждает Борис Желиба.

Экономист уверен, что белорусским предприятиям уже давно нужно было научиться покупать нефть по мировым ценам.

– Привыкли, что для Беларуси создаются тепличные условия. Мы надеялись, что Россия, как в советское время, будет на тарелочке с голубой каемочкой давать дешевую нефть… А она от этого уходит сама.

Сейчас придется все время выпрашивать компенсацию у России. И переговоры с ней вести будет все тяжелее и тяжелее. Я думаю, что полной компенсации Беларусь не получит, к этому нужно быть готовым как правительству, так и населению, – подчеркивает экономист.

Эстонцам уступаем в 3 раза, россиянам – в 1,3. Как отличаются зарплаты в Беларуси и соседних странах

 
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