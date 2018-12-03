«Будет сложно». Беларусь готовится к худшему сценарию по нефтяному маневру

Из-за изменений, которые Россия вводит в сфере нефтедобычи, пострадает белорусская экономика.

Как заявил замминистра финансов Андрей Белковец в ходе бизнес-форума в Минске, Беларуси будет сложно самой компенсировать выпадающие доходы от реализации налогового маневра в нефтяной сфере в России.

– Самый негативный сценарий: стороны не договорились и разошлись по своим комнатам, мы начинаем нести убытки. Тогда в течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 млрд долларов, – отметил чиновник.

По его словам, в такой ситуации бюджет получит «дыру» в виде выпадающих доходов в размере 3 млрд долларов, а еще 6 млрд потеряют белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Все это может произойти лишь в ситуации, когда Беларусь и Россия не смогут договориться о механизмах компенсации налогового маневра. Пока, по информации СМИ, Минск занимает «жесткую позицию» в переговорах с российскими властями.