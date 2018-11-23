«Ну, заткнете вы народу рот в интернете, так он вам все потом громко в ухо прокричит»

Что о новых правилах комментирования думают пользователи соцсетей и форумчане.

По новым правилам с 1 декабря идентификация комментаторов на интернет-ресурсах будет происходить по телефону.

— Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код, — пояснил министр информации Александр Карлюкевич.

Новость о нововведении собрала более 800 комментариев на дискуссионной площадке talks.by, предлагаем избранные моменты:

«Значит, это мой последний комментарий. И не только мой!»

«А номера телефонов должны быть только белорусские? А что будет с троллями?»

«Ну, заткнете вы народу рот в интернете, так народ вам все потом громко в ухо прокричит. Только больно будет».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Неужели он думает, что ему поверят про то, что номер телефона будет известен только администратору? Я уверен на 100%, что все базы данных пользователей будут доступны спецслужбам в режиме онлайн».

«Карацей, дыназаўры ўлады робяць ўсе, каб размова з імі была кароткая. Нічому рэвалюцыя і Ленін іх не навучылі».

«Поддерживаю нововведение. Диванные войска мигом будут повержены. А нормальные люди займутся делом».