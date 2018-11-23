Министр информации рассказал, как форумчан лишат анонимности

Захотел создать комментарий? Оставь номер телефона и получи спецкод.

Министр информации Александр Карлюкевич в программе «Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал о том, как с 1 декабря будут идентифицировать комментаторов в интернете:

— Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код.

По мнению главы ведомства, медийные интернет-ресурсы должны подчиняться тем же законам, что и остальные СМИ:

— Законы должны распространяться и на ту часть нашей жизни, которая является виртуальной.

Новые правила начнут действовать с 1 декабря после вступления в силу изменений в Закон о СМИ

Таким образом, владельцы интернет-ресурсов смогут собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять фамилию, собственное имя, отчество (если оно есть), пол, число, месяц, год рождения, место рождения пользователя, его адрес электронной почты и информацию о дате и времени размещения на интернет-ресурсе сообщений и/или материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

Эти данные каждый владелец интернет-ресурса должен будет предоставлять по требованию силовых ведомств, Мининформации, налоговой и судов в порядке, установленном законодательством.