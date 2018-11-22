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Общество
22.11.2018
Салiдарнасць
Журналисты горячо поспорили: лучше белорусский «орднунг», чем украинская коррупция?

В Фейсбуке разгорелась дискуссия в связи с блокировкой белорусской границы украинскими покупателями «евроблях».

Шрайбман: «Я понимаю, почему страшилка «хотите как в Украине?» будет работать еще очень долго»

Политический обозреватель Артем Шрайбман рассказал о своем опыте поездки на свадьбу в Украину, когда ему и его спутникам пришлось столкнуться с очередями на границе. Причина была в перегонщиках автомобилей, которые держали очередь для «своих», не давая проехать автомобилям с детьми.

Белорусы не побоялись пойти на конфликт: «Дошло до того, что мои свадебные гости оказывались на капотах машин с литовскими номерами. На нас орали, пару раз даже пытались побить. Не знаю, помогло это ли делу, но проехали обратно мы в два раза быстрее, чем туда».

Артем Шрайбман далее написал:

– Тот момент на белорусской границе, которую мы прошли за 15 минут, был первый раз, когда я так отчетливо почувствовал, что вернулся в европейскую страну, где хоть как-то работают законы…

И вот Верховная рада захотела прикрыть лавочку и штрафовать «евробляхеров». Но уважаемые решили отстоять свое богом данное право наживаться на дырявых законах своей страны и устроили приграничный майдан, в том числе, под белорусской границей, заблокировав движение фур и многих легковых авто.

Что я хочу сказать всей этой мелодрамой. Плохо, что у нас авторитарная страна. Но если ее антипод – пренебрежение к государству и закону вот этих сомалийских масштабов, то я понимаю, почему страшилка «хотите как в Украине?» будет работать еще очень долго.

Галко: «Когда ты на своей шкуре ощутил это государство, побежишь хоть в Сомали»

Уехавший в Украину белорусский журналист Дмитрий Галко с коллегой не согласился:

– Когда ты на своей шкуре ощутил, что это государство, где «хоть как-то работают законы», способно растереть тебя в пыль и ты абсолютно ничего не можешь сделать и никто тебе не поможет, ты побежишь хоть в самое что ни на есть Сомали.

Где, может, вообще ни хрена толком не работает, где жизнь — это сплошная вавилонская лотерея и русская рулетка, но нет этого ощущения разявившейся челюсти безмозглой железной твари, которая тебя может запросто сожрать в любой момент.

Гурневич: «Калі скажу, што на беларускай мяжы ніколі за 19 гадоў ня меў праблем, я буду адбельваць рэжым?»

Дмитрий Гурневич продолжил дискуссию. Журналист вспомнил, как попал в неприятную ситуацию на украинской границе в студенческие годы, когда вынужден был дать «на лапу», чтобы пройти контроль.

– Я не ўяўляю, як можна жыць у такой сітуацыі пастаянна, – написал журналист о проявлениях коррупции в Украине.

С оценкой Галко поста Шрайбмана он не согласился.

– Калі я скажу, што на беларускай мяжы я ніколі за 19 гадоў падарожжаў ня меў праблем, хамства, я буду адбельваць рэжым? Неа. Гэта халодны факт. Мы можам знайсьці мільён рэчаў, якія нас бесяць, але беларускі орднунг («парадак» у перакладзе на нямецкуюС.), які месцам стамляе, напружвае (я не кажу пра аўтарытарызм, палітыку, а пра бытавыя пытаньні), шчыра, адпавядае больш, чым адсутнасьць чытэльных правілаў.

Лукашэнка тут ні пры чым. Так было да яго, і так будзе пасьля. Нездарма Касьцюшка нарадзіўся ў Беларусі. А гэта ён сказаў: «Хто ня хоча прытрымлівацца правілаў, той ня варты свабоды». Дарога нашая доўгая, як ракам да Кітая, але тое-сёе ёсьць, – считает Гурневич.

 
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