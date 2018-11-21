Украинцы заблокировали белорусскую границу под Гомелем

Украинские протестные акции докатились до белорусской границы. На переходе в Новых Яриловичах под Гомелем движение фур заблокировано.

В чем причина протестов?

Граждане Украины, которые приобретают в Евросоюзе подержанные машины («евробляхи»), не хотят выплачивать пошлину за ввоз автомобиля. Поэтому они оформляют машину на фиктивного иностранца (часто белоруса), получают от него доверенность и спокойно катаются по Украине.

Посреднические услуги за покупку автомобиля по данной схеме составляют в среднем тысячу долларов, это дешевле, чем выплачивать пошлины в бюджет. В результате по Украине ездит около 300 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.

В Беларуси, например, такая схема невозможна, украинские власти решили запретить ее также. Перекупщики автомобилей против, потому что это ударит по их серому «бизнесу».

С abw.by связался белорусский дальнобойщик Алексей, который прислал фото и сообщил о своих проблемах:

«Застрял в пункте пропуска Новые Яриловичи, на украинском терминале на въезд в Украину. Стою уже двое суток — оформил документы еще вчера и не могу въехать. Грузовики не пускают, остальные пока едут. Большегрузов собралось около двухсот, с украинской стороны очередь из фур растянулась километра на три до деревни Новые Яриловичи, на нейтральной территории — от шлагбаума до шлагбаума. А «евробляхеры» выбрались, похоже, просто на пикник, стоят метрах 50 от своего, украинского шлагбаума. Их автомобилей 50».

Как видно на фото, на месте уже появляются палатки, колеса, флаги…

В 15.00 Алексей прислал сообщение, что движение возобновилось. «Полиция «уговорила» открыть дороги», — написал он.

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Владельцы «евроблях» анонсировали проведение 20 ноября всеукраинской акции протеста. Госпогранкомитет Беларуси предупреждал о возможных затруднениях движения транспорта на дороге сообщением Чернигов — Новые Яриловичи и предлагал выбирать альтернативные маршруты движения.