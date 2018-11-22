Что мешает восхождению Станислава Зася

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси недолго побыл в фаворитах среди кандидатов на пост генсека ОДКБ. Что пошло не так?

Фото gosinspekciya.gov.by

В глазах Армении Зась запятнал себя сотрудничеством с Азербайджаном

С 2015 года Станислав Зась занимает должность государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. Несколько недель назад появилась информация, что он может еще дальше пойти по карьерной лестнице. Накануне саммита лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане «Коммерсантъ» сообщил, что Зась является наиболее вероятным кандидатом на пост генсека ОДКБ взамен отозванного представителя Армении.

Должность генсека ОДКБ во многом техническая, но все же придает какой-никакой авторитет стране, чей представитель возглавляет международную организацию.

Однако на саммите Никол Пашинян не согласился с мнением других лидеров, и выборы генсека перенесли на 6 декабря в Санкт-Петербург. Станислав Зась, сидевший в Астане рядом с Александром Лукашенко, вернулся ни с чем.

У Армении хватает причин противиться назначению представителя Беларуси – в том числе, и из-за кандидатуры Зася.

Госсекретарь Совбеза Беларуси в 1985 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, о чем с удовольствием упоминали в последний месяц азербайджанские СМИ.

Кроме того, в последнее время он активно наводил мосты с вражеским для Еревана Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично принимал Станислава Зася – в сентябре 2017 года и в июне 2018-го.

Фото пресс-службы президента Азербайджана

Лукашенко уже не настаивает на кандидатуре Зася

Такой вывод можно сделать из заявления главы Беларуси после саммита в Астане.

– У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ, – сказал Лукашенко 12 ноября, никак не объяснив, почему вариант с Засем перестал быть единственным.

Отстаивать кандидатуру госсекретаря Совбеза глава Беларуси, похоже, уже не собирается.

Пашинян готов на компромисс?

После перепалки между Ереваном и Минском премьер-министр Армении заявил о предстоящем 6 декабря очередном саммите ОДКБ и выборах генсека организации: «Если не будет консенсуса, то мы продолжим работу по его достижению и формированию, потому что, согласно принципам организации, решения принимаются таким образом».

Его слова можно трактовать как угодно, но, похоже, на кандидатуру Зася Армения ни в коем случае не намерена соглашаться. Иначе его избрание будет означать для Пашиняна потерю лица.

Возможно, премьер Армении дал понять, что готов пойти на некий компромисс. В чем он будет выражаться, скоро станет известно по итогам встречи в Санкт-Петербурге. Эксперты не исключают, что на ближайшие полтора года исполнять обязанности генсека ОДКБ может остаться россиянин Валерий Семериков.