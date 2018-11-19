«Лукашенко взорвал ситуацию». Между Беларусью и Арменией разгорается конфликт

В последние недели противоречия между странами стремительно нарастали, а в понедельник были сделаны заявления, которые еще больше усложнят их отношения.

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Напряженность между Минском и Ереваном возникла в начале года, когда Беларусь продала Азербайджану установки системы залпового огня «Полонез». Спустя несколько месяцев новый премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эту ситуацию большой проблемой для двусторонних отношений.

Новая напряженность возникла несколько недель назад. 8 ноября на саммите ОДКБ не смогли договориться, от какой страны избрать нового генсека организации – от Армении или Беларуси.

Лукашенко вовлек Путина в скандал на ОДКБ

12 ноября Александр Лукашенко плеснул масла в огонь. Он прокомментировал позицию Еревана по поводу выборов генсека ОДКБ на встрече с… послом Азербайджана.

О том, как это расценили в Армении, можно понять из высказывания на Sputnik Армения политического обозревателя Армана Ванескегяна:

– Откровенно взорвал ситуацию другой «патриарх» – белорусский лидер Александр Лукашенко. Он вдруг обсудил кандидатуру от своей страны на пост генсека ни с кем иным, как с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. С представителем страны, которая не является членом ОДКБ. Более того, желание Азербайджана поучаствовать на саммите (в качестве наблюдателя) было заблокировано конкретно Арменией.

Никол Пашинян не стал молчать и заявил, что намерен потребовать объяснений от Александра Лукашенко: «Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг».

Ответ белорусского МИДа был не менее дерзким: «Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет».

Вся эта перепалка, естественно, была на радость Азербайджану. Чуть ранее Ильхам Алиев так высказался о продаже Минском оружия его стране: «В Армении это вызывает, скажу так, приступы психоза, что крайне удивительно, потому что Азербайджан закупает вооружение не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия».

На встрече с послом Беларуси Ильхам Алиев пошел еще дальше (цитируется по vzglyad.az): «Главная проблема, если есть проблема в ОДКБ, то это – Армения и созданные ею проблемы».

В день визита президента Азербайджана в Минск, Никол Пашинян дал понять, что прежних отношений с Беларусью не будет.

– Складывается впечатление, что очень многие по инерции хотят, пытаются или будут пытаться относиться к нам как к маленькой стране, маленькому народу. Но я четко говорю: это не пройдет. Может, мы и малочисленный народ, но мы являемся великим народом, потому что мы являемся народом, имеющим тысячелетнюю историю, мы являемся народом культуры, народом генералов, — сказал премьер-министр Армении (цитируется по news.am). – Будьте уверены, что в этих отношениях наш народ и наше правительство в состоянии защитить интересы республики, и с этим должны считаться все. Обещаю, что так и будет.

На тот момент Никол Пашинян, по-видимому, еще не знал о новости из Минска.

Несмотря на недовольство Армении, Беларусь готовится продать Азербайджану новую партию военной техники. О чем с удовольствием лично сообщил Ильхам Алиев.

После этого конфликт между Лукашенко и Пашиняном наверняка выйдет на новый уровень.