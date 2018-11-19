Несмотря на недовольство Армении, Беларусь вновь поставит в Азербайджан военную технику

Об этом объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

Был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана.

– В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси, – рассказал Ильхам Алиев, сообщает БЕЛТА.

Напомним, в мае этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян при личной встрече с главой Беларуси поставил вопрос о недопустимости продажи оружия Азербайджану.

Как видим, Александр Лукашенко мнение союзника по ОДКБ проигнорировал.

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