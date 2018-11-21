«Вокруг здравого смысла за 8888 дней»

Собрали реакцию на новость о «празднике бесконечности».

Новость о том, что бессменному президентству Александра Лукашенко исполнилось 8888 дней, многих не оставила равнодушными. Огоньку добавили публикации в государственной прессе, назвавшей круглую дату «праздником бесконечности». Предлагаем краткий обзор мнений.

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Народ так устал, что скоро секунды начнет считать».

«8888 дзён згубленых магчымасьцяў для разьвіцьця краіны, яе дабрабыту. Адставаньне ад Польшчы у сярэдзіне 90-ых не было такім вялікім. Але зараз якая Польшча (заробкі, інфраструктура, жыльле...) і якая Беларусь з марай пра заробак па 500».

«У гэтых васьмёрках восем нулёў, у гэтых вачах ні кроплі сумлення».

«Даеш 9999! Ура, таварышы! Ой, што гэта я?»

8888: Есть ли повод для праздника бесконечности?