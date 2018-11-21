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«Вокруг здравого смысла за 8888 дней»
Собрали реакцию на новость о «празднике бесконечности».
Новость о том, что бессменному президентству Александра Лукашенко исполнилось 8888 дней, многих не оставила равнодушными. Огоньку добавили публикации в государственной прессе, назвавшей круглую дату «праздником бесконечности». Предлагаем краткий обзор мнений.
Из комментариев на «Нашай Ніве»:
«Народ так устал, что скоро секунды начнет считать».
«8888 дзён згубленых магчымасьцяў для разьвіцьця краіны, яе дабрабыту. Адставаньне ад Польшчы у сярэдзіне 90-ых не было такім вялікім. Але зараз якая Польшча (заробкі, інфраструктура, жыльле...) і якая Беларусь з марай пра заробак па 500».
«У гэтых васьмёрках восем нулёў, у гэтых вачах ні кроплі сумлення».
«Даеш 9999! Ура, таварышы! Ой, што гэта я?»
8888: Есть ли повод для праздника бесконечности?