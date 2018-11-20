Чичваркин: «Как же легко будет в России делать реформы»

Опальный российский предприниматель, живущий и делающий бизнес в Лондоне (недавно его ресторан получил мишленовскую звезду), высказался о возможном введении на родине акцизов на колбасу и сосиски.

«Как же легко будет в России делать реформы. Они будут очень популярными. Героями станут все причастные. Сразу. Де***лы вокруг Путина превратились в свиней ( точнее в колбасу) и несутся к обрыву. История ничему не учит. Людей жалко конечно. Великая держава выученной беспомощности.

Три месяца радикальных реформ и антикоррупционной борьбы сверху, и продовольственная корзина подешевеет раза в два как минимум», — пишет Евгений Чичваркин у себя в Instagram.

Накануне СМИ сообщили, что экспертный совет при правительстве России предлагает ввести акциз на продукты переработки красного мяса — колбасные изделия, сосиски и бекон.

Минздрав РФ, в свою очередь, не поддерживает идею ввести акцизы на колбасные изделия, но советует россиянам употреблять меньше колбасы, сосисок и бекона.

Профессор МГИМО про акцизы на колбасу: «Абсолютное скотство»