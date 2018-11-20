Профессор МГИМО про акцизы на колбасу: «Абсолютное скотство»

Валерий Соловей — о возможном введении в России акцизов на колбасу и сосиски.

«Люди у нас и без того едят мало и скверно. Так их ещё и в этом пытаются ограничить. Жду, когда какой-нибудь министр или губернатор посоветует россиянам есть здоровую пищу: икру, севрюжину и морепродукты», — пишет политолог в Facebook.

Накануне СМИ сообщили, что экспертный совет при правительстве России предлагает ввести акциз на продукты переработки красного мяса — колбасные изделия, сосиски и бекон.

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