«Если люди научились управлять своим домом, то смогут управлять и страной»

Как заставить чиновника работать и не сделать его своим врагом.

На выходных прошел Форум регионального развития Брестской области, организованный кампанией «Говори правду». Одной из главных его тем стала проблема местного самоуправления.

Как научиться самостоятельно решать проблемы парковок и детских площадок, не ожидая инициативы сверху? Как правильно подготовиться к встрече с чиновниками? Почему власти настороженно смотрят на самоорганизацию граждан. На эти и многие другие вопросы искали ответы делегаты форума и приглашенные эксперты.

Андрей Завадский

Эксперт Фонда имени Льва Сапеги Андрей Завадский напомнил, что Беларусь — единственная европейская страна, которая не подписала Хартию местного самоуправления.

— Беларуси не нужно пытаться изобретать велосипед. Нужно изучить европейский опыт и адаптировать все лучшее в условиях нашей страны, — считает эксперт.

Но, по его словам, есть несколько причин, по которым развитие института самоуправления в нашей стране тормозится:

— Местное самоуправление всегда связано с таким понятием, как децентрализация власти. А это, по мнению властей страны, ведет к потере управляемости, уменьшению административного контроля, распылению средств.

По мнению Андрея Завадского, эти страхи властей беспочвенны, так как опыт других стран показывает, что децентрализация ведет к успеху:

— Общеевропейский опыт свидетельствует о том, что можно сэкономить до 30% бюджетных средств только за счет правильного перераспределения компетенции.

Причина успеха проста: местные органы самоуправления знают ситуацию изнутри и могут более эффективно потратить выделенные из бюджета деньги.

Зампредседателя ассоциации «Эффективное домовладение» Юрий Водяницкий

О том, что власти настороженно относятся к самоорганизации граждан, говорил и глава товарищества собственников, зампредседателя ассоциации «Эффективное домовладение» Юрий Водяницкий:

— Пока государство видит в нашем лице конкурента. Мы научились принимать решения, исполнять их. И за восемь лет наши товарищества, 12 домов в Минске, не использовали ни одного бюджетного рубля.

По его мнению, самое страшное для властей — невозможность повлиять на товарищества собственников. Кроме того, ТСЖ умеют экономить, сохраняя при этом качество жизни.

— Самоуправление — это не дорого, это честно и справедливо, — добавил Водяницкий.

В том, что самоуправление пока не получило широкого развития в Беларуси, ответственны и рядовые граждане, считают эксперты.

По мнению Андрея Завадского, многие белорусы привыкли во всем полагаться на власть, рассчитывая на то, что их проблемы должен решать кто-то наверху. Кроме того, очень многие просто не знают о своих возможностях и правах на самоорганизацию, предусмотренных законом.

Руководитель гражданской инициативы «Доступный Брест» Елена Квитко рассказала историю о том, как принцип «начни с себя» помог некоторым брестчанам побороть в себе желание дожидаться милости от государства:

— Началось с того, что мы случайно увидели, в каком состоянии находятся детские площадки во многих спальных районах города. Сначала мы попробовали что-то сделать собственными силами, потом стали выходить на местных жителей. И столкнулись с такой проблемой: люди говорят нам, что и правда нужно что-то делать, что-то менять, ведь им так не нравится. И продолжают ждать, что все это сделает власть.

Вопросы из зала от участников форума

И все же часть горожан поддержала инициативу, в том числе дети, для которых и ремонтировались площадки.

— Был у нас любопытный воспитательный момент. Дети, которые помогали нам, сказали потом, что никому не дадут теперь ломать или расписывать их качели и лавочки.

Некоторых участников форума в Бресте интересовал вопрос о том, как правильно подготовиться к встрече с чиновниками, если волнующая горожан проблема требует участия властей.

По словам одного из лидеров «Говори правду» Андрея Дмитриева, с представителями власти важно выстраивать диалог таким образом, чтобы не настроить их против себя, не закрыть для себя дверь возможностей. Но и не терять настойчивости:

— Многие, получив отрицательный ответ от чиновника, опускают руки. Не стоит этого делать. Пишите обращения снова и снова. Придите лично, познакомьтесь с вашим председателем исполкома, депутатом, чтобы они знали вас в лицо.

Дмитриев посоветовал также не зацикливаться на одних лишь письменных запросах. Он привел пример, как жители деревни, где он живет, организовали местный праздник. И пригласили туда представителей властей:

— И уже там мы рассказали о том, что нам нужна детская площадка.

И еще несколько полезных советов от экспертов. К чиновнику нужно идти с ясным пониманием ваших целей и запросов. При этом важно быть готовым предложить свою посильную помощь в решении проблем. Ведь иногда возможности местной власти ограничены по объективным причинам. При этом чиновнику можно объяснить, что участие граждан сделает более эффективной и его работу.

Не лишним будет пригласить на встречу с властями компетентного эксперта, который поможет сделать диалог максимально продуктивным.

Чиновников можно и нужно благодарить за помощь общественным инициативам — это продуктивнее, чем простая критика и поток жалоб.

— Не стоит излишне трепетать перед чиновниками. Всегда помните, что мы, народ, это и есть власть, а они — слуги народа, — напомнил эксперт фонда имени Льва Сапеги.

«Если люди научились управлять своим домом, то смогут управлять и своей страной»

Эксперт из Киева Алла Радивиловская (слева) и руководитель гражданской инициативы «Доступный Брест» Елена Квитко

Ведущий эксперт по вопросам ЖКХ «Экспертной Межотраслевой Ассоциации Украины» Алла Радивиловская рассказала о том, как обстоят дела с местным самоуправлением у нее на родине.

Одной из главных проблем в Украине до сих пор остается коррупция. Осложняет ситуацию сращение глав местных администрация с партийной элитой. Простые украинцы очень часто путают депутатов и представителей глав местных администраций, которые занимают кабинеты в одном здании. В качестве красноречивого примера эксперт из Киева привела историю мэра украинской столицы, которого одновременно избирают и горожане, и назначает президент страны.

Закону об органах самоорганизации граждан уже 17 лет, но с самого начала эти организации действовали в интересах партий, а не рядовым граждан.

На сегодня в Украине самой серьезной силой самоуправления являются объединения собственников жилья, рассказала Алла Радивиловская. И чем больше в одном районе сконцентрировано таких объединений, тем больше у них возможностей отстоять свои права.

— На мой взгляд, если люди научились управлять своим домом, то они смогут и управлять своей страной, — подчеркнула эксперт из Украины.

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Следующий Форум регионального развития пройдет в Гродно 24 ноября по адресу улица Лидская, 1 (центр «Галактика»).

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