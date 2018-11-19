Почему в Бресте не могут найти водителя на зарплату в полторы тысячи

Экономист Сергей Чалый рассказал об особенностях Брестской области, ставшей лакмусовой бумажкой для экономики страны.

На выходных в Бресте прошел Форум регионального развития Брестской области, организованный кампанией «Говори правду». Одним из спикеров был экономист Сергей Чалый, который рассказал об экономических особенностях региона. Описанная им картина выглядит достаточно пессимистично.

По словам экономиста, проблемы Бреста и области характерны для страны в целом:

— Брестская область, как лакмусовая бумажка для всей страны. Она, видимо, первой чувствует те проблемы, с которыми мы вскоре столкнемся на уровне всей макроэкономики.

Предлагаем ключевые моменты выступления экономиста на форуме в Бресте.

Разрыв в доходах никуда не исчез

В результате кризиса последних лет разрыв в развитии между регионами продолжает увеличиваться. И если в прежние годы с возобновлением роста экономики последствия расслоения удавалось нивелировать, то в этот раз улучшение экономической ситуации не решило проблему, отметил эксперт.

Год назад власти поняли, что имеют дело с переходом проблемы в новое качество, а не конъюнктурным моментом, и что с этим нужно что-то делать.

О депопуляции целых регионов говорят уже официально

Деловая активность стала концентрироваться вокруг городов. Это стало особенно заметно после введения льгот для бизнеса в малых городах и сельской местности. В итоге это приводит к депопуляции целых регионов. И этот факт признали уже и на официальном уровне.

Экономист отметил, что высвобождение большого количества рабочих рук в результате очередного экономического спада продолжается. Отток рабочей силы приводит к тому, что инвесторы не могут открывать в регионах новые производства из-за дефицита квалифицированных работников.

Раньше сравнивали с Польшей, теперь — с Украиной

На отток из регионов квалифицированной рабочей силы влияет и трудовая миграция за пределы страны. Сергей Чалый подчеркнул, что новостью в этом вопросе является сокращение роли России на рынке труда в пользу Польши. Кроме того, постепенно растет поток трудовых мигрантов из Беларуси в Украину, что для нас, по мнению эксперта, является нелицеприятным фактом:

— Раньше Лукашенко любил сравнивать экономическую ситуацию в стране с соседями. Сперва была Польша, в которой «инфляция высокая и шахтеры бастуют». Потом поляки ушли далеко вперед и появились прибалтийские страны. С Россией сравнивать себя было глупо и в итоге осталась страна, в которой идут боевые действия.

За последние два года Брестская область заметно просела

Экономист рассказал об итогах изучения рейтинга конкурентоспособности регионов, который совместно составляют Институт экономики при Минэкономики и ИПМ:

— Феноменом Брестской области является то, что два года назад она занимала второе или третье место по всем показателям экономической активности и привлекательности. А теперь, особенно за последний год, регион потерял очень много позиций.

Эксперт привел несколько примеров. Так, наличие на рынке производства продовольственных товаров крупного и доминирующего игрока в лице «Савушкиного продукта» сильно усложняет жизнь фермерам и малым предприятиям.

Кроме того, проблемным для области стало качество подготовки специалистов:

— Нигде нет такого недовольства качеством подготовки студентов.

Брестчина теряет свою привлекательность на фоне Минска и Минской области с их технопарком и «Великим камнем», отметил Чалый.

О безработице в регионе

— Интересный феномен: официальная безработица очень маленькая. При этом на брестском рынке труда наблюдается огромное превышение предложений вакансий над количеством соискателей. По отдельным позициям до сотен раз доходит. Например, медработников — в 95 раз. В транспортной сфере, которая очень важна для приграничного региона, вакансий в восемь раз больше. Анекдотичный случай, о котором рассказывают сами власти: на 1500 рублей не могут найти водителя. Потому что все они уже работают в каком-то другом месте.

Елена Пацевич, директор частной фирмы, одна из лидеров Союза предпринимателей, работодателей и ремесленников, дополнила картину об особенностях ведения бизнеса в Брестской области.

По ее словам, союз плотно взаимодействует с местными властями.

Но при этом часть проблем остается нерешенными. Местный бизнес испытывает сложности в сфере строительства из-за большого количества согласований. На местах не реализуются многие нормы Декрета №7.

***

Следующий Форум регионального развития пройдет в Гродно 24 ноября по адресу ул. Лидская, 1 (центр «Галактика»).

«Вы зря говорите, что в правительстве мало умных людей». Чалый и Карягин заступились за чиновников

Экономист рассказал, что ждет «Белшину» и другие советские предприятия в Беларуси