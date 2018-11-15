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Общество
15.11.2018
Николай Чернявский
«Вы зря говорите, что в правительстве мало умных людей». Чалый и Карягин заступились за чиновников

«Сейчас консенсус примерно следующий: вы (правительство) можете делать все что угодно, только это не должно называться реформами», – рассказал экономист об отношениях главы государства и руководителей Совмина.  

Фото БЕЛТА

Любопытная дискуссия произошла в Бобруйске во время Форума регионального развития Могилевской области.

Экономист рассказал, что ждет «Белшину» и другие советские предприятия в Беларуси

Местный житель задал вопрос, под которым могли бы подписаться многие белорусы:

– Я вижу, что в Беларуси есть снизу движение – как этот форум. Есть люди, предприниматели, союзы, которые хотят изменить свою жизнь. А с другой стороны есть правящая верхушка, которая не способна измениться, которая интеллектуально несостоятельна. Как вы считаете, возможно ли в Беларуси трансформация без радикальных политических изменений?

Ответ известного экономиста Сергея Чалого был таков:

– Как бы это странно ни звучало, я думаю, что это возможно. Мне кажется, вы зря говорите, что там мало умных людей. На самом деле их очень и очень много. Если еще 2-3 года назад такие люди были на уровне замминистра, то теперь это уже министры и вице-премьеры. Это примерно одно поколение – 35-40 лет. Это совсем другие люди. Они говорят на другом языке, они хорошо образованы и т.д.

Чалый также пояснил, почему считает возможной экономическую трансформацию страны.

– Опытным путем в течение кризисных лет (2015-2016 г.г.) было установлено, что у первого лица есть несколько, что называется, граничных условий. Грубо говоря, сейчас консенсус примерно следующий: вы (правительство) можете делать все что угодно, только это не должно называться реформами, не должно выглядеть как слом построенного (нельзя признать, что после 25 лет стройки ничего не получается). А должно выглядеть как продолжение уже сделанного, естественным эволюционным продолжением. В этом направлении сейчас много интеллектуальных ресурсов тратится, и я думаю, что они (правительство – прим.) что-то придумают, – сказал Сергей Чалый.

Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин согласился с экономистом: «Во власти сегодня много умных, образованных, патриотично настроенных людей».

Он привел в пример первую встречу представителей бизнес-союзов с Александром Турчиным, который тогда еще руководил аппаратом Совета министров.

– Он сказал: ребята, мы можем быть одной командой. Да, слово «реформы» не назывались. Но факт, что сегодня большая группа в министерствах понимает, что только через деятельность можно решить проблемы – а не через ругань и болтовню. Это люди конкретные, – отметил Карягин.

Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства добавил, что хватает толковых управленцев и во главе предприятий. Он рассказал историю о деловом звонке от руководителя МАЗа Дмитрия Катеринича, которому не так давно делали операцию.

– Я говорю: вы откуда звоните? Ответ: из реанимации, – рассказал Владимир Карягин. – Когда руководители «болеют» производством – это хороший показатель, и у нас такие есть. Но еще нужны новые технологии и новая независимая от государства система управления.

В продолжение дискуссии один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев сказал:

– На высоком уровне могут приниматься хорошие законы и декреты, а потом приезжаешь в регионы и видишь, что они вообще не работают. Многим кажется, что нужно просто дойти до нужного стола, где подпишут документ и все заработает. Но это так не действует. Нет волшебного стола и волшебной ручки. Всем нам каждый день нужно принимать усилия.

***

Следующие Форумы регионального развития пройдут в Бресте 17 ноября по адресу Дзержинского 50 и в Гродно 24 ноября по адресу Лидская 1 (центр «Галактика»).

 
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