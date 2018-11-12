Экономист рассказал, что ждет «Белшину» и другие советские предприятия в Беларуси

11 ноября в Бобруйске прошел Форум регионального развития Могилевской области, организованный кампанией «Говори правду».

Форум собрал местных активистов и известных белорусских экспертов

Вопрос задает фитнес-тренер Наталья Новожилова

«Выполнять сверху спущенные планы оказалось бессмысленно и бесполезно»

Известный белорусский экономист Сергей Чалый отметил в своем выступлении, что проблемы Бобруйска – не специфические, а характерны в целом для Беларуси. Он не считает убыточные предприятия «мертвыми». Вопрос в том, как повысить их конкурентоспособность.

Говоря о «ФанДОКе» (в прошлом году предприятие сработало с убытком более 9 млн рублей), Сергей Чалый вспомнил, какую оценку масштабной модернизации деревообработки дал недавно премьер-министр Сергей Румас: «Направление — правильное, но исполнение — белорусское». Премьер имел в виду, что инвестиционные проекты должны реализовывать бизнесмены, а не чиновники.

Очевидно, что методы региональной политики, когда планы и задачи спускают на места сверху, не работают, заключил Сергей Чалый. Точнее – эти методы производят результат, который оказывается никому не нужным.

– Региональные администрации оказались в ситуации, когда выполнять сверху спущенные планы оказалось бессмысленно и бесполезно, – подчеркнул экономист. Поэтому местные власти стали выслушивать предложения со стороны бизнеса.

«Предприниматели говорят: мы на коротком поводке»

Председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин обратил внимание на прогресс в отношениях между властью и бизнесом в последние годы.

Владимир Карягин и депутат Винницкого городского совета Анна Давыденко

Раньше предприниматели возмущались новыми законами, ознакомившись с ними. Но 12 лет назад пришло понимание, что нужно выстраивать переговорные площадки между бизнесом, властью и гражданским обществом, чтобы обсуждать законы до их принятия.

Правда, и в дальнейшем были ситуации, которые показывали непонимание местными властями правил работы рынка. Владимир Карягин привел пример: когда установление некоторых налогов отдали на откуп облисполкомам, часть из них все равно установила максимально разрешенные, не думая о развитии своих регионов.

Сделать в масштабах страны еще предстоит многое.

– Предприниматели говорят: мы на коротком поводке: мы не знаем, какие налоги будут в следующем году, мы не можем планировать затраты, – рассказал Владимир Карягин.

Он также обратил внимание, что бизнес по естественным причинам волнует низкая покупательская способность населения, поэтому «приходит понимание, что бизнес и власти находятся в одной лодке».

– Мы в одной лодке, но нужно решить, куда мы плывем, – отметила один из лидеров кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич.

Что ждет «Белшину»?

Такой вопрос об одном из градообразующих предприятий задал житель Бобруйска, отметивший, что в 2017 году чистый убыток «Белшины» составил почти 140 млн долларов.

– Два года назад проблема хронически неплатежеспособных предприятий всерьез стояла перед властью. И они всерьез пытались ею заняться. Но тронуть подобные предприятия страшно, потому что возникнут социальные проблемы. Ведь не выстроена нормальная система социальной защиты для тех, кто окажется безработными в результате реструктуризации, – ответил Сергей Чалый.

– Поэтому сейчас экономическая политика властей примерно такая: есть скелет в шкафу (нереформированные советские предприятия) и про него лучше не говорить. Тем временем что происходит: эти предприятия постепенно теряют работников. Идет медленное кровопускание. По-видимому, у властей надежда на то, что проблема решится естественным образом без серьезных потрясений. А они в это время будут заниматься развитием малого и среднего бизнеса, цифровой экономикой.

Перемены в стране – не только новые законы

На Форуме регионального развития Могилевской области были приведены примеры успешной реализации различных проектов гражданским обществом. Так глава Бобруйской организации «Говори правду» Елена Медведева рассказала, как местным активистам удалось добиться строительства школы.

Николай Гайдуков и Елена Медведева

Татьяна Короткевич вспомнила, что начала свою общественную жизнь с появлением ребенка, когда нужно было решить проблему детской площадки. Андрей Дмитриев отметил: перемены в стране – это не только новые законы, но и вот такая успешная работа активистов на местах.

Депутат Мозырьского райсовета Николай Гайдуков озвучил цифру, свидетельствующую о происходящих в стране изменениях: если в 1997 году доля малого бизнеса в Мозыре составляла чуть больше 2%, то в прошлом году она достигла уже более 28%.

В конце года по итогам форумов в разных городах «Говори правду» направит в Палату представителей и правительство предложения по развитию регионов.