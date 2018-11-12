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Общество
12.11.2018
Кирилл Иванов
Разговорчики в сети: «Если даже Белстат 34% нищих нарисовал, то сколько их на самом деле?»

Собрали реакцию на новость о росте числа малоимущих в Беларуси.

По данным официальной статистики в Беларуси третий год подряд растет число тех, кто не может позволить себе минимальный набор товаров и услуг. По итогам прошлого года располагаемые ресурсы 34% населения не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц.

Новость о росте малоимущих не оставила равнодушными пользователей Байнета. Вот что по этому поводу думают участники обсуждения на дискуссионной площадке talks.by — избранные моменты.

«Поэтому и катят люди за бугор — уже семьями на ПМЖ», — делится неутешительными наблюдениями один из участников дискуссии.

«Доуправлялся, миротворец. Трампа он учит, Путина, Пашиняна. Пусть на троллейбусе в Серебрянку какую проедет, посмотрит, как за него когда-то голосовавшие существуют», советует другой форумчанин.

Еще один участник обсуждения язвительно комментирует официальную статистику: «Зарплаты растут! Цены падают! Откуда малоимущие? Мосты строят, туалет один в Гомеле только 1 000000 долларов! В нашем сосуде малоимущих нет! Есть только те, кто не крутится!»

И еще несколько примеров:

«Иначе и быть не может. В погоне за показателями ВВП, среднегодовой инфляции и номинально средненачисленной зарплаты как-то забыли — а для чего и для кого вообще все это надо? За цифрами и отчетами не видят людей — и уже давно».

«Если даже Белстат 34% нищих нарисовал, то сколько их на самом деле?»

«Работать не пробовали? Или все вокруг должны?»

 
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