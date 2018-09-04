Итоги сезона: «Белорусы снова едут в Крым»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Париже ограбили семейную пару из России: только драгоценностей унесли на 500 тысяч евро
Бывший командир части в Печах: «Впервые про поборы услышал от мамы Коржича»
Лукашенко принял с докладом Макея: «Экономика — приоритет номер один»
Захаров попытался дать интервью на инглиш: «Юности» пришлось менять тарелку
Венерические заболевания, какими чаще всего болеет молодежь Беларуси
Мать тренера Шпилевского резко высказалась о Милевском и ситуации в Беларуси
Гомельчанка сбежала из страны после пьяного ДТП, а потом пришла с повинной в СК
Как Россия выходит из-под контроля
Секс-боксы в Цюрихе, чтобы проститутки с клиентами чувствовали себя комфортно. Фотофакт
Чем аукнулась смерть свата Сталина, который до дрожи боялся вождя
Чубрик: Рост минимальной зарплаты пополнит ФСЗН, пусть и на копейки
До +30 и грозы. Какой будет погода на неделе
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусская водительская аномалия
Когда рядом Лукашенко, а тебе без разницы. Фотофакт
Как советские партизаны сожгли деревню и убили ее жителей
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея
Окаянные дни Василия Жарко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил
Макей – об «ужасных» бутербродах во Дворце независимости
Цыганкоў: «Больш зьняволеных, міліцыі і адабраных дзяцей»
Венедиктов о гибели Захарченко: Путин в ярости
«На месте оказалось, что вокруг одни украинцы». Белоруска рассказала, как ездила на заработки в Польшу
Взрыв в мавзолее: как покушались на мертвого Ленина
Працаголік, рыначнік, падабаецца Захаду: сем фактаў пра новага міністра фінансаў Максіма Ермаловіча
«Сегодня начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!»
Как немцы выполнили предвыборное обещание Лукашенко
Бывшая секс-работница: «Мне жалко наших мужиков»
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
Суд по делу Коржича показал, какой бардак творится в армии. И дело даже не в дедовщине
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
Романчук: «Арест Томчина – это удар по системе нацбезопасности»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сурков и кобура
Как инженеры «исправили» систему водостоков на стадионе «Динамо»
Красная юбочка: топ-модель в пикантной фотосессии
Лукашенко поздравили с двойным днем рождения
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Сара едет. В Мексику!
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
04.09.2018
Семен Печенко
Итоги сезона: «Белорусы снова едут в Крым»

Лилия Кобзик рассказала «Салідарнасці» обособенностях туристического сезона лета 2018-го.

Крым, архивное фото

В Крым едут в основном «дикарем»

С открытием моста в Крыму зафиксировано заметное увеличение потока туристов, сообщают власти аннексированного полуострова. По словам эксперта в сфере туризма Лилии Кобзик, многие белорусы также воспользовались новой возможностью этим летом. Но речь в первую очередь идет о самостоятельном отдыхе.

— Мы не можем сказать, что рост потока виден по организованным цепочкам. Мы не видим этого по рекламе тех же автобусных туров, — рассказала «Салідарнасці» эксперт.

По словам Лилии Кобзик, поток белорусских отдыхающих в Крым вырос в первую очередь за счет индивидуальных туристов, которые воспользовались возможностью попасть на полуостров по новому мосту. Как правило, это те, кто многие годы ездил сюда отдыхать, начиная с советских времен.

— Количество поездок в Крым на личных авто безусловно увеличилось. Что касается организованных туров, автобусных цепочек, то многие турфирмы остерегаются оказывать подобные услуги, так как Украина выставляет собственные требования по порядку въезда на территорию полуострова, — пояснила эксперт.

Многие из турфирм активно работают на популярных у белорусов украинских направлениях и попросту не хотят рисковать из-за туров в Крым:

— В последние годы Украина стала одним из самых любимых и популярных направлений у белорусов. Например, в этом сезоне стали активно раскручиваться Карпаты. Мы ездили не только во Львов дешево и вкусно поесть на выходных, но и на источники, замки карпатские, в их агроусадьбы, на экскурсии, природные заповедники. И здесь популярны не только индивидуальные туры. В этом направлении работают турфирмы и они не хотят его терять.

Белорусы — номер один в Украине и Литве

— Никакой Крым не сравнится с Затокой в Одесской области. Не исключено, что по итогам сезона на этом курорте отдохнут до ста тысяч наших туристов. После украинцев мы там — номер один. Кроме того, наши туристы на первом месте в Паланге, да и в Литве вообще, — рассказала Лилия Кобзик.

Белорусские туристы пока еще не так заметны на курортах Западной Европы, но они уже доминируют на курортах сопредельных стран.

Как кризис корректирует привычки белорусов

Особенностью этого сезона стало то, что белорусы стали брать туры на курорты в рассрочку:

— Люди выбирают в первую очередь наиболее бюджетные варианты отдыха. Этим летом белорусы брали туры в Затоку стоимостью в $ 150 в рассрочку. Представляете, какой у нас потребительский уровень?

По словам собеседницы, снижение потребительской способности отдыхающих ударило по всем направлениям:

— Если мы хотим Турцию, то выбираем самые дешевые туры, если Черногорию, то берем недорогие виллы, а не отели. И самый главный момент: в целях экономии белорусы все чаще выбирают для вылетов на отдых аэропорты соседних стран. Мы летаем из аэропортов того же Вильнюса не от хорошей жизни. Летали бы у нас лоукосты — и мы бы вылетали на отдых из Минска.

Проблема года

Среди самых проблемных моментов уходящего сезона Лилия Кобзик назвала скандал вокруг компании «Натали Турс». А также издержки от переориентации на вылеты из сопредельных стран.

Эксперт напомнила о проблеме задержек вылетов из аэропортов Киева, с которыми в этом сезоне столкнулись многие белорусы.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:10)
Главное
Итоги сезона: «Белорусы снова едут в Крым»
Романчук: «Спрашивается, зачем нарываться?»
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея
Один из главных банкиров России напомнил про «уродский» словарик Лукашенко
«Насиловали старух и девочек»: как советская армия Литву «освобождала»
Фотожабы: «Кто Uber до Окрестина заказывал?»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY