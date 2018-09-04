Итоги сезона: «Белорусы снова едут в Крым»

Лилия Кобзик рассказала «Салідарнасці» обособенностях туристического сезона лета 2018-го.

Крым, архивное фото

В Крым едут в основном «дикарем»

С открытием моста в Крыму зафиксировано заметное увеличение потока туристов, сообщают власти аннексированного полуострова. По словам эксперта в сфере туризма Лилии Кобзик, многие белорусы также воспользовались новой возможностью этим летом. Но речь в первую очередь идет о самостоятельном отдыхе.

— Мы не можем сказать, что рост потока виден по организованным цепочкам. Мы не видим этого по рекламе тех же автобусных туров, — рассказала «Салідарнасці» эксперт.

По словам Лилии Кобзик, поток белорусских отдыхающих в Крым вырос в первую очередь за счет индивидуальных туристов, которые воспользовались возможностью попасть на полуостров по новому мосту. Как правило, это те, кто многие годы ездил сюда отдыхать, начиная с советских времен.

— Количество поездок в Крым на личных авто безусловно увеличилось. Что касается организованных туров, автобусных цепочек, то многие турфирмы остерегаются оказывать подобные услуги, так как Украина выставляет собственные требования по порядку въезда на территорию полуострова, — пояснила эксперт.

Многие из турфирм активно работают на популярных у белорусов украинских направлениях и попросту не хотят рисковать из-за туров в Крым:

— В последние годы Украина стала одним из самых любимых и популярных направлений у белорусов. Например, в этом сезоне стали активно раскручиваться Карпаты. Мы ездили не только во Львов дешево и вкусно поесть на выходных, но и на источники, замки карпатские, в их агроусадьбы, на экскурсии, природные заповедники. И здесь популярны не только индивидуальные туры. В этом направлении работают турфирмы и они не хотят его терять.

Белорусы — номер один в Украине и Литве

— Никакой Крым не сравнится с Затокой в Одесской области. Не исключено, что по итогам сезона на этом курорте отдохнут до ста тысяч наших туристов. После украинцев мы там — номер один. Кроме того, наши туристы на первом месте в Паланге, да и в Литве вообще, — рассказала Лилия Кобзик.

Белорусские туристы пока еще не так заметны на курортах Западной Европы, но они уже доминируют на курортах сопредельных стран.

Как кризис корректирует привычки белорусов

Особенностью этого сезона стало то, что белорусы стали брать туры на курорты в рассрочку:

— Люди выбирают в первую очередь наиболее бюджетные варианты отдыха. Этим летом белорусы брали туры в Затоку стоимостью в $ 150 в рассрочку. Представляете, какой у нас потребительский уровень?

По словам собеседницы, снижение потребительской способности отдыхающих ударило по всем направлениям:

— Если мы хотим Турцию, то выбираем самые дешевые туры, если Черногорию, то берем недорогие виллы, а не отели. И самый главный момент: в целях экономии белорусы все чаще выбирают для вылетов на отдых аэропорты соседних стран. Мы летаем из аэропортов того же Вильнюса не от хорошей жизни. Летали бы у нас лоукосты — и мы бы вылетали на отдых из Минска.

Проблема года

Среди самых проблемных моментов уходящего сезона Лилия Кобзик назвала скандал вокруг компании «Натали Турс». А также издержки от переориентации на вылеты из сопредельных стран.

Эксперт напомнила о проблеме задержек вылетов из аэропортов Киева, с которыми в этом сезоне столкнулись многие белорусы.