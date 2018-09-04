«Чиновники так и не могут договориться, кто будет пилить деньги на дерьме»

Крымский блогер Александр Горный – об особенностях уходящего турсезона и о перспективах следующего в Крыму.

Крымский блогер Александр Горный на Эхе Москвы написал о том, как открытие моста повлияло на поток отдыхающих, об особенностях учета туристов крымскими чиновниками и о застаревших проблемах аннексированного полуострова. Предлагаем избранные моменты.

«Крымские чиновники уже спешат отчитаться за фантастические цифры туристов посетивших Крым, называя цифру на данный момент сомнительную, в 6 млн человек. Отдохнувших в этом году было гораздо больше, чем в прошлом и с этим сложно спорить, по мнению экспертов и участников отрасли прирост +30% к прошлому летнему сезону.

В прошлом году чиновники также завышали показатели, называя цифру 5,6 млн человек (экспертная оценка была 3-3,2 млн туристов), так что вопрос от чего считать. Сейчас можно написать любую цифру и ее особо не оспоришь, так как нет четкой и прозрачной методики подсчета».

«За 3,5 месяца после открытия Крымского моста его пересекли в обоих направлениях 2,3 млн автомобилей, в августе 845000, в пиковые дни проезжало свыше 33000 автомобилей. Это серьезные цифры и жесткий аргумент для тех, кто утверждал, что мост не нужен и это только начало, в следующем году ожидается увеличение трафик в летние месяцы на 10-15% после открытия трассы Таврида».

«Сезон 2017 года показал спад по сравнению с 2016 годом на 15%, сейчас средний прирост оценивают около 30% по сравнению с прошлым годом, и в основном за счет автотранспорта. Объективно можно говорить, что в этом году количество туристов составит около 4-4,5 млн человек, что тоже не мало. Большинство средств размещения в июле и августе были полностью забиты. Сентябрь тоже обещает быть хорошим по сравнению с прошлым годом, если погода не подведет».

«Гонка чиновников за количеством, а не качеством туристического потока вполне объяснима. Любым способом показать, что после возвращения Крыма в Россию турпоток восстановился. Возможно, политически это важно, он действительно восстановился и не благодаря усилиям местных бестолковых чиновников, а скорее вопреки.

Крымские власти и Ростуризм неспособны выработать правильную концепцию развития Крыма, что мы видим последние 4 года. Стараясь привлечь сюда много людей они не готовы их обеспечить чистым морем, комфортной средой и гарантировать безопасность здоровью отдыхающих».

«Крымский сезон 2018 года спас именно Владимир Путин, принявший решение досрочно открыть Крымский мост, именно благодаря этому решению произошло увеличение турпотока, автотуристы стали заполнять западное побережье, чего не было последние несколько лет, но за это пришлось расплачиваться большими пробками, как на трассе, так и в самих курортных городах и поселках».

«Вот чего туристам катастрофически не хватало и не хватает, так это чистого моря и спокойствия на загаженных, шумных набережных. Одна моя собеседница из Москвы так и сказала – «Местные не понимают, что мы едем из городов за морем, тишиной, пейзажами и природой, мы хотим просто отдохнуть от города и навязчивого сервиса».

Я полностью с ней согласен, но увы, местные власти и предприниматели этого не понимают и предлагают туристам в самом центре Коктебелевского курорта «Международные чемпионаты по стриптизу»! Продажа билетов и реклама сего мероприятия девочками-участницами начинается задолго до его начала прямо на центральной улице и на это безобразие смотрят малолетние дети, а полиция и местная администрация не предпринимает никаких мер».

«Я регулярно пишу, что у Крыма до сих пор нет целостной концепции развития. Много теоретических размышлений, но то, что делают крымские чиновники совсем далеко от этих разговоров. Что такое Крым? Это курорт, здравница и экология или промышленная зона?

Додуматься одобрить инвестпроект цементного терминала в морском порту, в самом центре Феодосии, это просто высший пилотаж тупости и жадности некоторых крымских барыг во власти».

«Чего нам дальше ждать от Крымского туризма в 2019 году? Прогнозы хорошие, но боюсь, что крымские власти опять не смогут подготовиться к сезону. В декабре этого года планируется открытие трассы Таврида и запуск железнодорожного сообщения к маю 2019 года. По довольно скромным оценкам ожидается прирост турпотока не менее 15%, а это может быть полная катастрофа для местной инфраструктуры – связи, водоснабжения, канализации, внутренней логистики, парковочного пространства и пляжных территорий. В этом году мы уже были свидетелями транспортного коллапса, когда народ просто зверел от пробок на трассе и невозможности припарковаться, и передвигаться в населённых пунктах».

«Самый простой вопрос, на который до сих пор ни ответа, ни тем более решения, а только одни разговоры – что делать с дерьмом, которое в этом году, как и прошлом банально сливалось в море? В Крыму не построено за эти годы ни одного очистного сооружения, а это был вопрос номер один ещё с украинских времен.

Самое интересное, что есть возможности федерального бюджета, но крымские чиновники до сих пор не могут договориться, кто будет пилить деньги на дерьме».