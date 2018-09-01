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Комментарии
01.09.2018
Светлана Метёлкина
Выходит, страной управляли алкаши и пьяницы? Тогда все понятно

Мы-то грешным делом думали, что Лукашенко увольняет верхушку правительства за бездействие и коррупцию, а они, оказывается, не только в карман пихают, а еще и за «воротник закладывают».

Удивительными откровениями разродился глава государства в пятницу, назначая новых министров и руководителей. До этого многие гадали: почему Лукашенко отправил в отставку чуть ли не всю верхушку власти? Предполагались чуть ли не теории заговора и подозрения прежнего руководства в нелояльности.

Глава государства наконец снял все вопросы и разрушил конспирологические теории.

— Многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично, — заявил он и произнес проникновенную речь о вреде пьянства на высшем должностном посту.

И в этот момент все, наконец, стало на свои места. То есть, по словам президента выходит, что нашей страной до этого управляли алкаши и пьяницы. Что ж, по крайней мере, это многое объясняет.

Хотя вопросы, конечно, остаются. Например, как так получилось, что во главе государства оказались столь маргинальные элементы и кто их назначил на руководящие должности? Или они стали «закладывать за воротник» уже после того, как увидели объем работы, с которой им предстояло справиться? Это, впрочем, неудивительно, учитывая состояние нашей экономики и те задачи, которые членам правительства ставить президент.

Опять же вопрос: если руководители были застигнуты на рабочем месте, то почему «пьяниц» не уволили согласно декрету №1? Или это на других работах нельзя, а страной руководить нормально — главное, меру знать?

— Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете — вы не руководитель, — увещевал подчиненных Лукашенко.

Оставим без комментария критерий подбора руководителей «вы должны все это уметь», напомним только одну народную мудрость: пьяный проспится, дурак — никогда.

 
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