Лукашенко: «Многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично»

Глава Беларуси анонсировал новые кадровые перестановки, и одна из причин — проблема пьянства, в том числе среди руководящего состава.

Об этом Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения.

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—Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства. Хочу сказать, что это еще не окончание. Мы еще вернемся ко многим должностным лицам, и не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной, — цитирует слова президента его пресс-служба. — Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично.

По его словам, в этом деле руководители должны знать меру.

— Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы — руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете — вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают, — подчеркнул белорусский лидер.

При этом он обратился к женам пьяниц-руководителей.

— И я это говорю не столько даже для вас, а для жен тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля. Они там все это видят, но остановить не могут или не хотят. А потом, когда мужья теряют портфели, начинают рыдать. А чего рыдать? Ко мне претензий не надо предъявлять. Я открыто и честно сказал о своих принципах и требованиях. Люди это слышали. Проголосовали за президента — будьте добры придерживаться этих принципов. Пьяница — это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться, — констатировал глава государства.

Лукашенко отметил, что раньше не хотел об этом говорить.

— Потому что мне неудобно. Я не умею об этом говорить, потому что я человек практически непьющий, — отметил президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что некоторые выпивают по поводу и без повода.

— И больше всего без повода. И забывают о работе, — сказал он. — Наряду с неисполнительностью, недисциплинированностью вот этот вариант — пьянство — он вообще неприемлем в руководстве. Я не говорю о том, что все святые и рюмку не должны в руках держать. Я говорю о пьянстве и о пьяницах. Их в руководстве не будет. И я это говорю тем, кто в интернете и средствах массовой информации начинают страдать, стенать и выстраивать, как я часто говорю, некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли, — добавил белорусский лидер.