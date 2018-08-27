Уже скоро. За что и кого из чиновников ожидает очередной разнос от Лукашенко

«Будем по льноводству еще совещание проводить», – анонсировал во время разноса в Орше глава государства.

На уборке льна в августе 2017-го – Александр Лукашенко (слева), Николай Шерстнев (в центре), Михаил Русый (справа). Скриншот видео БЕЛТА

Комментируя результаты работы, о которых отчитались чиновники, Александр Лукашенко сказал:

– «Определены направления работы по повышению эффективности льноотрасли». Я давно определил и поставил задачи. Какие вы еще там определяли направления работы? Здесь работа провалена полностью, но это мы рассмотрим в сентябре-октябре.

«Салідарнасць»объясняет, почему Лукашенко, вероятно, устроит чиновникам новый разнос.

Какие провалы в льноотрасли?

Начать можно с того, что больше 7 лет модернизировали флагманское предприятие – Оршанский льнокомбинат. За это время в предприятие вложили порядка 100 млн долларов, половина из которых – китайский кредит.

Модернизация завершилась в прошлом году, но Оршанский льнокомбинат не стал работать успешно – правительство теперь возмещает за него проценты по кредиту. Оказалось, что проблемы в отрасли более глубокие, чем казались. Белорусские льнозаводы не могут вырастить качественное сырье, и вынуждены закупать его за границей.

Несколько месяцев назад газета «Рэспубліка» написала: «В 2016 году Оршанский льнокомбинат купил за границей 622 тонны волокна, в 2017-м — 662, в нынешнем ожидается рекордный импорт — 1400 тонн. На такие шаги идут не от хорошей жизни. Госзаказ за 2017-й отечественными льнозаводами выполнен лишь на 73 процента, а за 4 месяца нынешнего года – на 85. Сейчас комбинат работает в 3 смены, но лишь 4 дня в неделю. С июня перейдет на пятидневку, но при двухсменной работе. То есть мощности из-за нехватки сырья снова будут не загружены».

И этом при том, что в переоснащение льнозаводов, которые должны были поставлять сырье, также вложили огромные деньги. К примеру, на техперевооружение Ореховского льнозавода, что в 20 км от Орши, направили 23 млн рублей. Газета «Рэспубліка» осенью прошлого года написала, что эти деньги были, по сути, выброшены на ветер.

Кто должен опасаться последствий предстоящего совещания?

Год назад Александр Лукашенко посетил хозяйство «Устье» Института льна, где ученые уверили его, что белорусские льноводы могут возделывать лен по качеству не хуже, чем на Западе. Заявив, что «в лучшие времена нефть такую рентабельность давала», глава государства потребовал распространить передовые практики по всей стране.

Среди тех, кому он давал указания, в первых рядах были вице-премьер Михаил Русый и глава Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Поскольку, как было указано выше, ситуация в этом году не изменилась, похоже им, прежде всего, и стоит опасаться предстоящего совещания. К тому же у Шерстнева после недавнего разноса уже есть строгий выговор. А Русого при смене руководства правительства глава государства почему-то решил пока оставить.

Лукашенко много лет безуспешно спасает льноотрасль, а виновных в провале его затей он, как правило, находит.

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