Последний из могикан, или Сколько в правительстве «долгожителей»

Августовской отставкой прервалась госкарьера двух из трех правительственных долгожителей, Владимира Семашко и Василия Жарко. На высших должностях в вертикали (не ниже министра) первый проработал 17 лет, второй — 13.

Теперь реальный старожил в правительстве один — это вице-премьер Михаил Русый. С учетом его стажа во главе Минприроды, Минсельхозпрода и более шести лет при портфеле вице-премьера он держится на топовых должностях уже 21 год. И это при том, что большую часть времени Русый отвечает за весьма непростую сферу — сельское хозяйство.

Из ныне действующих топ-чиновников старожилы — глава МЧС Владимир Ващенко (с 2010 года), Министерства юстиции — Олег Слижевский (с 2011-го) и целая группа влиятиельных чиновников призыва 2012 года (от главы МИД Владимира Макея до председателя КГБ Валерия Вакульчика).

Тот момент, когда ты больше не вице-премьер и можешь спокойно гулять по городу