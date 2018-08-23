Лукашенко пробросил Путина

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи пошла не по запланированному сценарию.

22 августа руководитель Беларуси прилетел на черноморский курорт, чтобы повидаться с российским коллегой. Владимир Путин начал разговор с того, что проанонсировал планы на ближайшие пару часов:

— Александр Григорьевич, рад Вас видеть. У нас с Вами сегодня ещё будет вечерняя, спортивная, программа.

Однако на турнир по самбо хозяин Кремля приехал без Александра Лукашенко. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось прокомментировать этот факт:

— Ничего не случилось. У Лукашенко были другие планы. Переговоры прошли очень хорошо.

На самом деле так не бывает. Программа визита главы государства в другую страну согласовывается заблаговременно. И вариант, при котором в Кремле сначала озвучили, что Лукашенко поедет с Путиным на турнир, а потом вдруг узнали, что у белорусского гостя – другие планы, практически исключен.

О том, что в Сочи что-то пошло не так, свидетельствует и отсутствие по состоянию на 8.00 23 августа информации о результатах переговоров, которые якобы «прошли очень хорошо».

На сайтах президентов Беларуси и России на момент публикации этой статьи присутствовала лишь информация о том, как начиналась встреча Лукашенко и Путина.

– Нам действительно есть о чем поговорить, – заявил глава Беларуси. – Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются быстро или долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает.

Слово «проблемы» прозвучало 5 раз в 5 предложениях. И это достаточно красноречиво характеризует состояние отношений между Россией и Беларусью. Ну а демарш Лукашенко, отказавшегося ехать с Путиным на турнир по самбо, намекает на вероятность обострения в самом ближайшем будущем.

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