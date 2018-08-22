«Рабочие шероховатости». Песков прокомментировал слова Лукашенко о «варварстве России»

Несмотря на резкие заявления Александра Лукашенко, прозвучавшие в адрес России, Минск остается союзником Москвы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Давайте не забывать, что у нас союзное государство, — напомнил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Лукашенко о «варварстве России», сообщает РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, что «объем отношений между странами столь велик, что не может осуществляться без шероховатостей».

— В том числе и для урегулирования шероховатостей встречаются президенты, — добавил Песков.

Встреча лидеров России и Беларуси пройдет сегодня в Сочи. По словам Пескова, рабочие переговоры Путина и Лукашенко пройдут сразу вслед за встречей российского лидера с президентом Финляндии Сауле Ниинистё, который также находится в Сочи. После беседы главы России и Беларуси поздно вечером намерены совместно посетить какое-то спортивное мероприятие.

В «варварском поведении» и нечестной конкуренции Александр Лукашенко обвинил Россию 10 августа.

— У нас сейчас трудный период — россияне ведут себя по-варварски по отношению к нам. От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, — заявил белорусский руководитель.