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Политика
19.08.2018
Салiдарнасць
О премьерстве Румаса: «Будет сериал под названием «Аргентинское танго»

Лидеры мнений Беларуси – о новом премьере в стране.

Анджей Почобут, журналист: «Ситуация в стране должна быть тяжелой»

– Про нового премьера населению не интересно. Все привыкли, что даже высшие чиновники – это стрелочники. А если так «от перемены мест слагаемых – сумма не меняется», – пишет автор у себя в Facebook. – Судачат об этом только заинтересованные лица: чиновнички, оппозиционеры, словом, политизированная прослойка белорусского общества.

В то же время не стоит недооценивать того, что происходит. Ситуация в стране должна быть тяжелой, если Лукашенко со всей своей подозрительностью к рынку и рыночным реформам выдвинул, формально на второе место в стране, именно Румаса. На фоне олдовых советских неандертальцев новый премьер выглядит вполне себе симпатичным молодым человеком.

От этой его симпатичности во внутренней политике вряд ли что-то поменяется. Политик в РБ один, и вы все знаете его фамилию. Но для заграницы этим назначением дан четкий сигнал: «хочем, очень хочем, но молчим». Этот призвано несколько сгладить неприятные последствия от «дела TUT.BY». Не зря Лукашенко говорил, что, принимая кадровые решения, будет прислушиваться к Макею.

Не соврал, прислушался.

И что у нас в сухом остатке? Либерализации не будет, но и радикального закручивания гаек тоже не будет. Будет сериал под названием «Аргентинское танго» (шаг вперед два шага назад).

Кстати, не знаете почему уголовное дело в отношении журналистов и редакторов TUT.BY, упорно называют «делом БЕЛТА»? За что дополнительная реклама? За донос?

Александр Класковский, политический обозреватель: «Прорыва к благосостоянию не предвидится»

– Вполне вероятно, что если Россия прижмет кредиты, то быстрее возобновятся переговоры с МВФ, а для получения его займа придется менять управление госсектором, устранять перекрестное субсидирование и пр. То есть у правительства появится некий оперативный простор для рыночных преобразований, пусть и ограниченных, – комментирует эксперт на Naviny.by назначение Сергея Румаса, который до этого возглавлял Банк развития, на пост премьер-министра. – Стоит обратить внимание и на несколько оправдательный тон Лукашенко, когда он отвечал на критику своего сурового поведения в Орше (для ответа президент накануне даже попросил подчиненных аккумулировать такие замечания из интернета, СМИ): мол, никакой это был не разнос и пр.

Прозвучало также заявление, что «осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси — это просто нереально».

Можно предположить, что официальный лидер несколько отыгрывает назад, показывает, что не намерен перегибать с выволочками для номенклатуры, закручиванием гаек.

В общем, Румасу, вероятно, обрисуют чуть более широкую рамку, но особо разгуляться в плане реформ не дадут. Для Лукашенко важнее всего политическая стабильность, как он ее понимает. Менять созданную систему единоличного контроля над страной бессменный президент не станет.

В конце концов, Лукашенко открытым текстом заявил, что кадровые решения «как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась».

А потому новое правительство чудес не сотворит.

Змитер Панковец, политический обозреватель: «Дабіўся, каб на трыбунах стадыёнаў не арыштоўвалі людзей з Пагонямі»

– Адзінае, што скажу пра новага прэм'ер-міністра Сяргея Румаса. Гэты чалавек дабіваўся перад МУС Шуневіча і такі дабіўся, каб на трыбунах стадыёнаў не арыштоўвалі людзей з Пагонямі і бел-чырвона-белымі сцягамі, за што яму безумоўны рэспект, – пишет журналист в Facebook.

Ярослав Романчук, экономист: «Президент получил мощный удар по репутации»

– Лукашенко выполнил свое обещание и сменил всю верхушку Совета Министров. Он показал, что президент – не хромая утра, что Акела не промахнулся, а является безусловным лидером Вертикали, – рассуждает эксперт в Facebook. – Старое руководство Совмина превратилось для президента в токсичный актив, который стал копировать его поведение и выполнять функцию смотрящего, а не работающего, принимающего трудные, но давно назревшие решения.

Кобяков и все вице-премьеры (В. Матюшевский не в счет) слишком сильно срослись с номенклатурно-краснодиректорскими кланами. Они дискредитировали себя выполнением приказа «по-$ 500», не сумели оздоровить госсектор, увеличили зависимость страны от внешних и внутренних кредитов, полностью провалили диверсификацию экономики и развитие предпринимательства.

Вероятно, что последней публичной соломинкой, которая сломала терпение Лукашенко, был Минздрав-гейт и реакция на него руководства Совмина и вице-премьера Жарко. Президент получил мощный удар по репутации и рейтингу из-за вопиющих провалов в систему госуправления и блеяния/молчания номенклатурных ягнят.

Поскольку до парламентских и президентских выборов рукой подать, то он принял решения о чистке Совмина именно для того, чтобы через два года можно было отчитаться о достижениях, чтобы поддержать репутацию непреклонного борца с коррупцией и чтобы не допустить ещё большего роптания и саботажа номенклатуры всех уровней.

 
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