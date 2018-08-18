Румас сменил Кобякова. Лукашенко провел ротацию в правительстве

В субботу глава Беларуси поменял руководство Совмина.

Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата Совета Министров.

Александр Турчин

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко.

Игорь Ляшенко

— Он находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко, — приводит слова президента его пресс-служба.

До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн «Белнефтехим».

Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал зампредседателя КГК. Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта.

Владимир Кухарев

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Игорь Петришенко

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности — Павел Утюпин.

— Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно, — обратился к нему Лукашенко.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган.

— Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT, — охарактеризовал нового министра президент.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой.

— Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно, — заявил Александр Лукашенко.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

Роман Головченко

— Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть, — сказал Александр Лукашенко.