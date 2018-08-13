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Общество
13.08.2018
Вероника Белова
Работник «Строммашины»: «Переводят на 1-часовой рабочий день. Не согласны — увольняют»

На предприятии говорят, что это обусловлено «низким объемом производства» и «тяжелым экономическим положением».

На могилевском заводе «Строммашина» работников переводят на 1-часовой рабочий день. Соответствующее уведомление на днях они получили из отдела кадров. Фотографию бланка «об изменении существенных условий труда» один из работников предприятия разместил в интернете.

В частности, документе сказано, что отныне режим работы на предприятии будет с 7.00 до 8.00, а оплата производится «пропорционально отработанному времени».

Такие меры приняты «ввиду низкой эффективности производства, тяжелого экономического положения», «уменьшения объема работ с целью оптимизации производственного цикла» и на основании приказа «Об оптимизации численности работников».

В уведомлении также сказано, что в случае отказа продолжить работу в изменившихся условиях труда работников ждет увольнение.

«Собственно, приносят вам на подпись приказ, в котором вас уведомляют, что с такого-то числа вы переводитесь на одночасовой рабочий день, а заработную плату вам будут начислять по фактически отработанному времени и на основании того, как вы будете справляться с обязанностями, — комментирует ситуацию работников предприятия. — Если не согласны, то вас увольняют согласно пункту такому-то трудового кодекса, по которому вы отказываетесь работать. А ведь по объективным причинам вы не сможете исполнять свои обязанности за указанный промежуток рабочего времени по определению. То есть, на бумагах получается то, что это вы плохой работник, и они по доброте любезной вам двухнедельное пособие выплачивают, дав вам пинка!»

Предприятие: «У нас не все на 0,1 ставки работают. Есть и те, кто на 0,25 и даже 0,5»

В отделе кадров «Салідарнасці» подтвердили, что рассылали подобные уведомления.

— Это связано с низким объемом производства и неполной загруженностью мощностей, — отметила в комментарии начальник отдела кадров. — У нас есть работники, которые не заняты целый день, и начальство приняло решение оптимизировать производство. Но это временная мера. На сентябрь у нас уже намечены новые контракты и мы рассчитываем, что ситуация изменится.

На предприятии уверяют, что не всех работников перевели на одночасовой рабочий день.

— У нас не только на 0,1 ставки работают. Есть и те, кто на 0,25 и даже 0,5, — уверяют в отделе кадров. — В основном, на одночасовой рабочий день перевели пенсионеров, у которых заканчивается контракт.

На вопрос «Салідарнасці», сколько таковых, там отметили «23 из 31».

— Поскольку это пенсионеры, то не думаю, что люди сильно пострадают, — считают в отделе кадров.

Отметим, что завод «Строммашина» уже давно стал головной болью властей, которые всеми силами пытались спасти предприятие. Однако убытки и неплатежеспособность там имели устойчивый характер. В 2015 году экономический суд Могилевской области признал предприятие банкротом. На тот момент общая сумма задолженности составляла 154 млрд 958 млн неденоминированных рублей — более половины стоимости всего имущества завода.

В июне 2018 года экономический суд Могилевской области оштрафовал уже бывшего антикризисного управляющего завода «Строммашина» Дмитрия Борейко на 294 рубля. Он с опозданием (от нескольких дней до месяца) представлял отчеты о своей деятельности. Свою вину Борейко признал и «чистосердечно раскаялся». Сейчас на предприятии другой антикризисный управляющий Сергей Гринкевич — ранее он был антикризисным управляющим Могилевской швейной фирмы «Вяснянка».

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