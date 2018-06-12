«Хорошая прелюдия к миру»: Дональд показал Киму своего «Зверя»

Трамп встретился с Ким Чен Ыном. Первый в истории саммит США-КНДР длидся около двух часов.

Переговоры длились два часа. Фото Reuters

В Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основной темой саммита было ядерное разоружение КНДР.

Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием.

Трамп сказал, что надеется на успех переговоров и не сомневается, что отношения США с Пхеньяном будут «потрясающими». Ким Чен Ын добавил, что пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы встреча состоялась, сообщает ВВС.

Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций — со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР - замглавы Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён.

Фото Telegram-канал «Пул №3»

После окончания саммита в расширенном составе Трамп и Ким Чен Ын еще раз пожали друг другу руки. Официального заявления по итогам встречи не было.

Ким Чен Ын поделился впечатлением от переговоров: «Я думаю, весь мир наблюдает за происходящим здесь. Многие думают, что это фантастика... сцена из научно-фантастического фильма».

Трамп заявил, что он также доволен. На вопрос, как проходят переговоры, он ответил: «Очень хорошо. Очень, очень хорошо. Хорошие отношения».

— Я думаю, это хорошая прелюдия к миру, — подытожил Ким Чен Ын.

Эксперты отмечают, что и Трамп, и Ким, вопреки прогнозам, выглядели достаточно расслабленно, сидя рядом друг с другом.

Дональд показал Киму свой лимузин

Дональд Трамп в ходе прогулки с Ким Чен Ыном показал ему свой президентский лимузин, сообщает Associated Press.

По данным агентства, сотрудники Секретной службы США открыли дверь президентского лимузина, известного как The Beast («Зверь»), после чего Трамп показал Ким Чен Ыну салон автомобиля.

Журналисты не смогли расслышать, о чем говорили лидеры США и КНДР, однако отмечается, что северокорейский лидер «улыбался»

Бегущие охранники Ким Чен Ына — кто они?

Что обсуждают?

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

США хотят, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия и начала процесс передачи боеголовок третьей стороне.

Что потребует в обмен на это Пхеньян, неясно. Корейское информационное агентство ЦТАК перед встречей сообщило, что обсудить планируется «установление новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи», мир с Южной Кореей и ядерное разоружение.

Эксперты в прошлом говорили, что в ответ на собственное разоружение КНДР может потребовать аналогичных шагов со стороны Южной Кореи.

Вашингтон в прошлом говорил о постепенной отмене международных санкций против Пхеньяна и инвестициях в северокорейскую экономику. Ким Чен Ын в обращении к нации в начале года заявил, что страна планирует сделать приоритетом экономическое развитие.

Многие опасаются, что Трамп не затронет вопрос о правах человека в Северной Корее и еще несколько тем, которые могут не понравиться властям КНДР, например, убийство младшего брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура, в котором США обвинили правящий режим КНДР, и возвращение КНДР похищенных в XX веке японских граждан.

«Возбужденная атмосфера»

Трамп и Ким прилетели в Сингапур в воскресенье вечером и по очереди встретились с премьер-министром страны.

Трамп остановился в отеле Shangri-La, а Ким — в отеле The St. Regis Singapore. Когда кортеж лидера КНДР подъехал к отелю, его охранники и сингапурские полицейские образовали живой коридор, по которому Ким прошел от автомобиля до здания.

— Прекрасно находиться в Сингапуре. Здесь возбужденная атмосфера! — написал Трамп, приехав на саммит в воскресенье.

Оба отеля находятся на главном острове страны, поблизости от популярного среди туристов торгового района Дороги орхидей. Пребывание делегации КНДР в отеле оплачивает сингапурская сторона, писали местные СМИ.

Путь к саммиту

Подготовка к первой в истории встрече лидеров США и КНДР была долгой и сложной. Еще несколько месяцев назад Трамп и Ким обменивались взаимными оскорблениями и грозили друг другу ядерной войной.

Трамп с трибуны ООН угрожал Корее полным уничтожением, руководитель КНДР в своем обращении называл американского президента маразматиком, корейская пропаганда называла президента США психопатом, безумцем и неудачником, а его слова сравнивала с лаем бешеной собаки.

В середине мая саммит оказался на грани срыва, после того как советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сравнил Северную Корею с Ливией.

По словам Болтона, Пхеньян мог бы последовать «ливийской модели» и добровольно отказаться от своей ядерной программы. Эти слова напугали северокорейское руководство, которое помнит, что несколько лет спустя ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами, получавшими помощь от стран Запада.

Министерство иностранных дел Северной Кореи обнародовало возмущенное заявление, в котором подчеркивалось недовольство Пхеньяна Джоном Болтоном. Вскоре после этого президент Трамп дистанцировался от слов своего советника.

24 мая встречу отменил уже сам Трамп, обвинив Пхеньян во «враждебном» поведении. КНДР ответила, что готова продолжать искать пути сотрудничества, несмотря на отмену переговоров. Однако шесть дней спустя, первого июня, Трамп заявил, что встреча все же состоится.

На прошлой неделе адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что северокорейский лидер «на коленях умолял» не отменять саммит после того, как Трамп объявил, что встреча не состоится. КНДР не отреагировала на это заявление.