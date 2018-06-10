Роскошный отель, в котором поживет Ким Чен Ын

Северокорейский лидер уже прибыл в Сингапур – за два дня до исторической встречи с Трампом.

Один из самых известных современных диктаторов прилетел на частном борте и, как отметили местные СМИ, из аэропорта отправился в сторону отеля класса люкс St Regis. Там северокорейская делегация, как ожидается, остановится на время пребывания в Сингапуре.

Отметим, что отель, где будет жить Ким Чен Ын, на букинге называют «роскошным» и «потрясающим». Среди услуг St. Regis: круглосуточные услуги дворецкого, эксклюзивные Бентли с водителем и спа-салон. На территории 5-звездочного отеля также расположена художественная галерея, в которой собраны шедевры искусства Азии.

В описании указано, что номера оформлены в европейском стиле и оснащены телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и системой объемного звучания фирмы Bose. В отделанной мрамором французской ванной комнате установлены двойные раковины, отдельная гидромассажная ванна и тропический душ, а также предоставляются туалетно-косметические принадлежности Laboratoire Remède.

Отель St. Regis Singapore расположен в тихом месте, в конце улицы Орчард-роуд, всего в 10 минутах ходьбы от живописных Ботанических садов.

В ресторане Brasserie Les Saveurs подаются блюда французской и азиатской кухни, а в ресторане LaBrezza у бассейна можно отведать итальянские блюда. Изысканные блюда кантонской кухни подаются в ресторане Yan Ting, полдник сервируется в лаундже The Drawing Room, а в баре Astor можно заказать различные коктейли.

Как это все выглядит – в фотогалерее: