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10.06.2018
Ким Чен Ын на частном борте прилетел в Сингапур на встречу с Трампом. Фотофакт

Северокорейский лидер прилетел на пару дней раньше запланированного саммита с президентом США.

Сам исторический саммит должен пройти во вторник на острове-курорте Сентоза, где идут последние приготовления, хотя не исключено, что лидеры встретятся лично ещё до его официального начала, отмечает ВВС.

Это будет первой в истории встречей лидера КНДР с действующим президентом США.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакаришнан опубликовал в Twitter фото только что приземлившегося Кима.

Местные СМИ публикуют фотографии движения кортежа Ким Чен Ына от аэропорта, предположительно, в сторону отеля класса люкс St Regis, в котором северокорейская делегация, как ожидается, остановится на время пребывания в Сингапуре.

Как пишет Yonhap, Пхеньян за один день отправил три разных авиарейса в очевидной попытке отвлечь внимание и сделать незаметным отъезд Ким Чен Ына из соображений безопасности. На рассвете вылетел грузовой самолет, за ним последовал лайнер китайской авиакомпании, а затем - частный борт северокорейского лидера. Изначально не было известно, на каком из них находится Ким Чен Ын.

 
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