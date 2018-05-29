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Комментарии
29.05.2018
Антон Орехъ, Эхо Москвы
«Приятно чувствовать себя умнее, чем люди, которые управляют страной»

Чего удивляться, что Бастрыкин путает Телеграм с Инстаграмом, когда он до сих пор путает Петербург с Ленинградом.

Я к слову не уверен, что он действительно что-то путает. Я не удивлюсь, если завтра начнут блокировать Инстаграм. После того, как враги России забанили в Инстаграме Рамзана Кадырова, данный ресурс утратил свою прелесть.

Скажут, что террористы выкладывали в Инстаграме картинки с бомбами, схемой проезда на место теракта, а также свои селфи с поясами шахидов и просили ставить лайки. Нет такого бреда, который не мог бы стать в нашей стране федеральным законом. Но пока этого не произошло, мы ухахатываемся над дремучим Бастрыкиным. Приятно чувствовать себя умнее, чем люди, которые управляют страной.

Но потехе — час, и мания величия тоже не должна длиться долго. Ведь это же беда для страны, если ею управляют люди, застрявшие в прошлом — даже не очень понятно в каком. Беда, когда в эпоху цифровых технологий и глобальных коммуникаций, у штурвала стоят люди, орудующие деревянными счетами и ведущие записи в амбарных книгах.

Ленинграда нет на карте 27 лет — но Бастрыкин все еще живет в Ленинграде. Он живет в Советском Союзе, у него и партбилет, наверняка, в сохранности — Бастрыкин может и взносы платит куда-нибудь. Он родился, вырос и остался в том времени, когда на улицах стояли телефоны-автоматы, из которых можно было за двушку позвонить — и это было вершиной социальной коммуникации.

Бастрыкин и вообще вся теперешняя команда Путина не умеют жить в современном мире — они умеют только запрещать его. Они его боятся. Но в отличие от вашего пьющего соседа неопределенного возраста, в трениках и в щетине, который тоже застрял в развитом социализме и боится любых перемен, Бастрыкин имеет рычаги. Он свое невежество и фобии может воплотить в документ.

Но обратите внимание, что Бастрыкин не только путает Петербург с Ленинградом, а Телеграм с Инстаграмом — он не четко знает и про то, что запретили в Турции. Яндекс там прекрасно работает. И я не понимаю, зачем ставить в пример страну, которая якобы глушит наш отечественный ресурс?

А возвращаясь к девушке и телефону-автомату на улице, думаю, что по логике финальной точкой борьбы с терроризмом должен стать запрет мобильных телефонов. В конце концов, не Телеграм так Инстаграм, не Инстаграм, так Вацап, не Вацап, так просто смс друг другу пошлют бандиты. Жили наши бабушки не то, что без мобильных — вообще безо всяких телефонов! И ничего, не жаловались. Общались как-то, войну выиграли, Гагарина запустили, и террористов никаких тогда не было.

 
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