Как высмеяли главу СК России: «Действительно, какая разница, Instagram или Telegram, или сто грамм»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин перепутал мессенджер Telegram с фотосервисом Instagram, посетовав на трудности блокировки последнего.
В ходе выступления на съезде уполномоченных по правам детей Бастрыкин сообщил собравшимся, что против России ведется информационная война и страна должна изучить иностранный опыт в сфере создания национальных интернет-сервисов.
— В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram, — приводит слова главного следователя России РБК. — Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации.
Популярные политические Telegram-каналы, с которыми второй месяц ведут бой российские власти (пока безуспешно), уже отреагировали. Предлагаем избранное.
«Караульный»:
— Какое руководителю Следственного комитета РФ вообще до этого дело? Ему без разницы, что закрывать. Нет разницы, кого и за что сажать. Тотальная профнепригодность, тотальное наплевательство на интересы государства, на интересы общества, на факты, на объективно существующую реальность.
Вызывайте уже Бастрыкину санитаров, а.
«Солнечный шторм»:
— Помимо того, что Бастрыкин перепутал Инстаграм с Телеграмом, а Санкт-Петербург с Ленинградом, он еще считает Яндекс и Гугл «информационными системами для работы с детьми».
Может быть, он таким образом изощренно сигнализирует наверх, что тяжело болен психически и ему пора на покой? А заявление об отставке подать гордость не позволяет. Вот и приходится все намеками, да намеками.
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Пожалуй, «уставшего мавра» действительно пора отправить на отдых. Поскольку в настоящее время, как метко заметил в фейсбуке Альфред Кох, «вместо «грозного Малюты» (образ, который, по его мнению, стремится воплотить в своих импровизациях Бастрыкин) получается грустный клоун с уже необратимыми следами ранней деменции хронического алкоголика».
Предлагаем закрыть:
— сто грамм
— Шантарам
— антиспам
— бальзам
— бедлам
— бабл-гам
— вигвам
— армянскую валюту драм
— людей по имени Арам
— и по фамилии Ван Дамм
— пособия для мам
— фразу «кавалеры приглашают дам»
— цитату «мне отмщение, и аз воздам» (с).