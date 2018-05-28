Как высмеяли главу СК России: «Действительно, какая разница, Instagram или Telegram, или сто грамм»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин перепутал мессенджер Telegram с фотосервисом Instagram, посетовав на трудности блокировки последнего.

В ходе выступления на съезде уполномоченных по правам детей Бастрыкин сообщил собравшимся, что против России ведется информационная война и страна должна изучить иностранный опыт в сфере создания национальных интернет-сервисов.

— В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram, — приводит слова главного следователя России РБК. — Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации.

Популярные политические Telegram-каналы, с которыми второй месяц ведут бой российские власти (пока безуспешно), уже отреагировали. Предлагаем избранное.

«Караульный»:

— Какое руководителю Следственного комитета РФ вообще до этого дело? Ему без разницы, что закрывать. Нет разницы, кого и за что сажать. Тотальная профнепригодность, тотальное наплевательство на интересы государства, на интересы общества, на факты, на объективно существующую реальность.

Вызывайте уже Бастрыкину санитаров, а.

«Солнечный шторм»:

— Помимо того, что Бастрыкин перепутал Инстаграм с Телеграмом, а Санкт-Петербург с Ленинградом, он еще считает Яндекс и Гугл «информационными системами для работы с детьми».

Может быть, он таким образом изощренно сигнализирует наверх, что тяжело болен психически и ему пора на покой? А заявление об отставке подать гордость не позволяет. Вот и приходится все намеками, да намеками.

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Пожалуй, «уставшего мавра» действительно пора отправить на отдых. Поскольку в настоящее время, как метко заметил в фейсбуке Альфред Кох, «вместо «грозного Малюты» (образ, который, по его мнению, стремится воплотить в своих импровизациях Бастрыкин) получается грустный клоун с уже необратимыми следами ранней деменции хронического алкоголика».

Предлагаем закрыть:

— сто грамм

— Шантарам

— антиспам

— бальзам

— бедлам

— бабл-гам

— вигвам

— армянскую валюту драм

— людей по имени Арам

— и по фамилии Ван Дамм

— пособия для мам

— фразу «кавалеры приглашают дам»

— цитату «мне отмщение, и аз воздам» (с).