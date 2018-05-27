Латынина: «Управлять «Буком» могли только российские солдаты. Но в окружении обезьян с гранатометом»

Юлия Латынина в передаче на «Эхо Москвы» комментирует итоги международного расследования по сбитому Боингу и реакцию на него России.

«В истории с «Буком», действительно, всё было ясно в общих чертах с самого начала, с того момента, когда Стрелков на своем блоге в стиле ликующей обезьяны с гранатометом опубликовал торжествующий пост про то, что «птичкопад» и «просили же мы не летать над нашей территорией».

И было ясно, что это не может быть обезьяна с гранатометом, потому что «Бук» в отличие от какого-нибудь «Стингера», которым можно научиться пользоваться даже афганского моджахеда, это серьезная установка. Это машина, которая требует профессиональных операторов. И этими профессиональными операторами могли быть только российские солдаты.

Еще раз повторяю, что всё это было ясно примерно с того самого момента, когда Гиркин испустил эту свою ликующую фразу. Теперь мы имеем уже не примерное представление, теперь мы имеем стопроцентное представление. У нас воссоздан путь этого «Бука», как английские следователи воссоздали путь полония: каким самолетом его привезли, в каком гостиничном номере Ковтун и Луговой разливали его по чайнику, куда бросали полотенце и так далее.

И кроме этого, я обращаю ваше внимание, что очень сильная вещь, которая впервые опубликована – дело в том, что там объединенная следственная группа представила обломки зенитной ракеты, а на обломках – шильдик с индивидуальным номером, то есть, грубо говоря, паспорт. Получается, что преступник забыл паспорт на месте преступления, а поскольку по паспорту ясно, какая ракета и откуда приехала, то теперь всё, что достаточно сделать российскому Генеральному штабу – это показать бумаги, каким образом все-таки эта ракета… жизненный путь, и как она была утилизирована.

И пожалуй, одна вещь, которую я хочу заметить по поводу этой истории – это как раз вернуться к стратегии Кремля в Украине и не только в Украине – стратегии уменьшения ответственности, которая, на самом деле, приводит к уменьшению контроля. Потому что Кремль везде во всех своих войнах, во всех своих гибридных войнах, я бы сказала, он устраивает таким образом, что они меньше напоминают войны и больше – спецоперации. У него всегда кто-то фронтирует – вот эти самые шахтеры и трактористы. Ему всегда важно, чтобы в последний момент можно было отвертеться и сказать: «Это не мы».

И в данном случае проблема заключается в том, что как только вы утрачиваете хотя бы частично монополию на насилие, вы так же утрачиваете контроль. И в чем проблема истории с «Буком»? Если бы этот «Бук», действительно, завезли в полном комплекте и если бы им оперировала военная структура от и до, если бы там была нормальная система, нормальная структура военного командования, то там бы к этому «Буку» была нормальная радарная машина. У этой отдельной машины, пусковой установки тоже есть радар, который тоже может следить за целью, собственно, вот он и следил. Но обычно в комплект полагается еще одна радарная машина, которая, действительно, может установить, что это за цель и можно понять, что это не украинский транспорт, который они собирались сбивать. Вот если бы эта техника применялась не в окружении обезьян с гранатометом, если бы ей командовали не какие-то странные люди, которые не вели нормальной войны, то этого бы не произошло, то поняли, что это самолет малайзийский.

И, собственно, еще одна вещь, на которую нельзя не обратить внимания, что, конечно, вообще, вся история с «Буком» была концом нашего дискурса о том, что мы не причастны к тому, что происходит в Донбассе и вообще, она была, заметим, концом западного сочувствия российскому вранью.

После «Бука» — вы заметили? – это бесконечное наше вранье — «Боинг», но не «Бук», «Бук», но не наш, наш, но не мы, и вот, пожалуйста, вам еще диспетчера испанского, который оказался потом испанским мошенником, и вот вам, пожалуйста, снимок самый натуральный, на котором виден «Боинг» размером в два километра, и вот вам, пожалуйста, признание украинского пилота, который сбивал этот самый украинский самолет – вот эта система бесконечного вранья отстреливается как тепловые ловушки для того, чтобы спутать человека.

Так вот эта система вранья, она завораживающе действует на наиболее глупых людей, на людей, подверженных пропаганде, потому что она является мифологической системой, она должна превратить действительность в набор совершенно противоречащих друг другу равновероятных идей.

Вот в этом смысле история с «Буком» была тем поворотным моментом, после которого российской пропаганде за рубежом, что бы она ни говорила, просто перестали верить. И когда сейчас мы рассказываем по поводу Сирии, что сирийцы сами себя газом отравили, чтобы скомпрометировать мирного Асада или когда наш полпред в ООН господин Небензя говорит по поводу Скрипалей, что типа им в госпитале ввели нервнопаралитическое вещество подкожно, то как-то это настолько дико звучит. И видно, какое чудовищное падение произошло не столько с уровнем российской пропаганды, сколько с уровнем доверия к ней на Западе со времен российско-грузинской войны, когда эта пропаганда если не шла на ура, то, во всяком случае, в качестве точки зрения фигурировала.

И последняя виньетка, которую я, конечно, не могу не добавить по поводу «Бука». Это еще сделал маленький подарочек Bellingcat , который установил, что тот грушник, который непосредственно отвечал за транспортировку «Бука» в Украину, это человек, которого зовут Олег Иванников, и он же был идентифицирован как человек, который под псевдонимом «генерал-лейтенант Андрей Лаптев» возглавлял Министерство обороны Южной Осетии с 2006 по 2008 год. То есть к вопросу о том, что происходило во время российско-грузинской войны.

И, конечно, российская реакция ожидаемая. Но проблема в том, что она определяется… вот область определения множества этих российских реакций, она только внутри Российской Федерации. Она никого не интересует. Она вызывает гомерический хохот. Она может существовать только в заголовках новостей Яндекс. Вот я тут нечаянно, случайно сделала грех и зашла на Яндекс. И там, естественно, вместо новостей о выводах международной следственной группы были новости типа: «Опять ничего не установили… Москва опровергает…» и так далее.

Так вот, когда Владимир Владимирович Путин в ответ на вопрос по «Боингу» говорит: «Давайте нам поучаствовать в расследовании», то возникает вопрос: «А с какого боку?» Если Россия не виновата, то при чем здесь участие России в расследовании? Самолет нидерландский, летел в Малайзию, разбился на Украине, наших граждан там не было. С какого боку там почему-то не принимает в расследовании, не знаю, Иран, Аддис-Абеба?

Если мы сбили этот самолет… ну, когда это преступник принимал участие в расследовании? Он принимает участие только в суде и только на скамье подсудимых».

Цитата дня: «До такой наглости еще ни один киллер в истории человечества не додумался»