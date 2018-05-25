Цитата дня: «До такой наглости еще ни один киллер в истории человечества не додумался»

Журналист Дмитрий Растаев — о реакции России на выводы международного следствия по сбитому Боингу.

«Россия заявила, что признает выводы международного следствия по Боингу-777 только в том случае, если будет допущена к расследованию. И это, конечно, песня, — пишет Дмитрий Растаев на своей странице в Фейсбуке. — Вместо того чтобы сделать явку с повинной, главный подозреваемый просит включить его в следственную группу! До такой наглости ещё ни один киллер в истории человечества не додумался».

В переброске «Бука», сбившего «Боинг», участвовал офицер ГРУ Олег Иванников