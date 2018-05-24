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24.05.2018
Георгий Тадтаев, РБК
Международная следственная группа заявила о принадлежности сбившего MH17 «Бука» России

Объединенная следственная группа, несколько лет изучавшая обстоятельства катастрофы лайнера MH17 в 2014 году в Украине, огласила первые итоги расследования. Согласно данным следователей, самолет был сбит российским «Буком».

Лайнер MH17, сбитый над зоной конфликта на востоке Украины в 2014 году, был поражен российским зенитным комплексом «Бук». К этому выводу по итогам следствия пришла международная Объединенная следственная группа, которая вела изучение обстоятельств катастрофы, передает Reuters.

Выводы были оглашены в Нидерландах. Согласно заключению следственной группы, ЗРК «Бук», сбивший пассажирский самолет, принадлежал российским Вооруженным силам и был частью 53-й зенитной ракетной бригады, базирующейся в Курской области. Из России он был доставлен в Украину, где оказался в руках ополченцев.

«Все машины в конвое, сопровождавшем ракетную систему, принадлежали российским Вооруженным силам», — заявил Вилберт Паулиссен, руководитель национального подразделения расследования преступлений полиции Нидерландов.

Он отметил, что на настоящий момент следствие находится «на последней стадии», следователям удалось значительно продвинуться вперед в изучении всех обстоятельств катастрофы. Так, по словам Паулиссена, группе удалось сократить число подозреваемых в причастности к атаке на лайнер с более чем ста до «нескольких десятков человек».

 
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