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25.05.2018
Meduza
Как российское ТВ рассказывало про новый доклад о сбитом в 2014 году «Боинге»

Объединенная следственная группа, которая расследует крушение «Боинга» под Донецком, 24 мая выпустила новый отчет.

В нем говорится, что самолет был сбит из установки «Бук», входящей в состав 53-й зенитной ракетной бригады ПВО России, дислоцирующейся под Курском. Российские центральные телеканалы этой новостью не заинтересовались.

Первый канал

Дневные выпуски новостей 24 мая на «Первом канале» фокусировались на теме открывшегося Петербургского экономического форума. Ведущие рассказывали о его важности для российской экономики и о множестве иностранных гостей, приехавших для заключения контрактов с российскими компаниями. В выпуске в 15:00 ведущие сообщили, что КНДР ликвидировала свой ядерный полигон в присутствии иностранных журналистов, а в 18:00 — что Трамп после этого отказался от встречи с Ким Чен Ыном. Помимо этого, в каждой из передач поднималась тема интервью Юлии Скрипаль; его обсуждению также была посвящена программа «Пусть говорят».

В итоговой программе «Время» основные темы остались теми же: о событиях вокруг ПМЭФ рассказывали более получаса, срыву американо-корейского саммита и интервью Скрипаль были посвящены большие репортажи. В передачу также вошел сюжет о Дне славянской письменности и культуры.

Про доклад о «Боинге» не было сказано ничего.

Россия 1

Дневные «Вести» в 14:00 и 17:00 посвятили форуму в Петербурге меньше времени: в 40-минутных выпусках репортажи и прямые включения оттуда уложились в 15 минут. За оставшееся время ведущие успели рассказать о большом количестве новостей — от обращения Юлии Скрипаль до последнего звонка в российских школах, но про новый доклад о «Боинге» они не упомянули.

Итоговая программа «Вестей» в 20:00 оказалась единственной из информационных передач 24 мая на российском телевидении, на которой вышел репортаж про доклад. Пятиминутный сюжет появился в самом конце программы, после нескольких репортажей о ПМЭФ, Трампе и КНДР, Скрипаль и Украине, где были заблокированы сайты нескольких российских информагентств. Предваряя репортаж, ведущий отметил: «Очередная массированная антироссийская истерика украинского руководителя получила поддержку в Голландии» у «так называемых независимых следователей».

В репортаже говорилось, что международное следствие «в лобовую пытается притянуть Россию», основываясь не на фактах, а на «невнятных фотографиях и умозаключениях псевдорасследователей из Bellingcat». Автор сюжета напоминал о расследовании концерна «Алмаз-Антей» и о данных российских радиолокаторов, которые указывали на то, что пуск ракеты мог быть совершен из села Зарощенского, контролировавшегося войсками Украины.

В конце репортажа отмечалось, что до сих пор не опубликованы данные спутниковой разведки США, «которая видит все». «Это может говорить только об одном. В Вашингтоне имеют стопроцентные доказательства того, что за этой катастрофой стоит Украина», — сделал вывод корреспондент «России 1».

НТВ

НТВ все свои информационные выпуски 24 мая почти полностью посвятило экономическому форуму: выпуски новостей даже в эфир выходили из специальной переносной студии в Санкт-Петербурге. О других новостях дня, которым уделяли много внимания «Первый канал» и «Россия 1» — таких как отмена встречи Трампа и Ким Чен Ына и интервью Скрипаль — на НТВ говорили мало. Про «Боинг» ни в одном из выпусков не было сказано ни слова. На сайте телекомпании в 17:47 появилась одна новость о MH17: в ней даются комментарии Минобороны РФ, которое отвергло выводы международной комиссии.

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