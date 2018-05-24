Последние данные расследования катастрофы Boeing-777 рейса МН17

Минобороны РФ, в свою очередь, уже заявило, что российские зенитно-ракетные комплексы «Бук» никогда не пересекали границу с Украиной.
Объединенная следственная группа (JIT), расследующая обстоятельства крушения авиалайнера Boeing-777 рейса МН17 17 июля 2014 года, огласила последние данные уголовного расследования.
Во время пресс-конференции для национальной и зарубежной прессы в городе Бюнник, провинция Утрехт, представлены некоторые результаты данного расследования. Родственники погибших пассажиров, находившихся в потерпевшем крушение авиалайнере, могли следить за ходом презентации по онлайн-трансляции.
В связи с тем, что данные результаты ведут к возникновению новых вопросов, представители группы JIT огласили призыв к осведомленным лицам и свидетелям, которым известна дополнительная информация о событиях, имевших место в момент запуска ракеты, а также до и после крушения авиалайнера рейса МН17.
Бригада 53
Группа JIT убеждена в том, что самоходная огневая установка, зенитный ракетный комплекс системы «Бук» (далее ЗРК «Бук»), использованный для запуска ракеты, сбившей авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде (далее 53-я бригада), подразделению вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированному в Курске. Группа JIT пришла к данному выводу после проведения широкомасштабного сравнительного анализа.
Вo время пресс-конференции была продемонстрирована компьютерная анимация, иллюстрирующая данный сравнительный анализ. В распоряжении следствия имеется целый ряд фото и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК «Бук», сбивший авиалайнер рейса MH17.
В ходе анализа этих изображений был выявлен ряд отличительных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как «отпечаток пальцев». Данный «отпечаток пальцев» был сопоставлен с колоссальным количеством изображений самоходных ЗРК «Бук», как российского, так и украинского происхождения.
Единственный ЗРК «Бук», на котором были обнаружено такое же сочетание отличительных признаков — это самоходный ЗРК «Бук», который был многократно запечатлен на фото и ведеокадрах во время своего прохождения в составе колонны 53-й бригады 23 — 25 июня 2014 года.
Поэтому группа JIT исходит из того, что среди членов 53-й бригады и в их окружении есть лица, которым известны обстоятельства операции, в рамках которой был использован данный ЗРК «Бук», и которые обладают информацией о причастных к ней лицах.
В связи с этим группа JIT призывает осведомленных лиц и свидетелей поделиться этой информацией с следственной группой. Также для уголовного расследования имеет большую важность информация об инструкциях, полученных экипажем ЗРК «Бук».
Вилберт Паулиссен, глава Нидерландской Национальной службы уголовных расследований: «Кто входил в состав экипажа? Какая перед ним была поставлена задача? Кто нес ответственность за применение данного ЗРК «Бук» во время операции 17 июля 2017 г.? Мы убеждены в том, что этой информацией обладают многие. Это может быть личный состав 53-й бригады, но также их родственники, друзья или знакомые. И даже люди, совершенно не связанные с 53-й бригадой. Не носите эту информацию в себе, свяжитесь с Объединенной следственной группой JIT. К нашим следователям можно обращаться на различных языках, в том числе, на русском и украинском».
Все виды полученной нами информации, а также данные тех, кто ее предоставил, будут храниться нами в строжайшей тайне. Дополнительная информация и контактные данные приведены на странице: www.jitmh17.com.
Сопло и корпус
В сентябре 2016 года Объединенная группа JIT уже объявляла, что авиалайнер рейса MH17 был сбит ракетой системы «Бук» из серии 9M38. На востоке Украины найдены две части такой ракеты, а именно, сопло (venturi) и корпус (casing), которые продемонстрированы на сегодняшней встрече. Сопло ракеты (venturi) — это место для выброса продуктов сгорания и корпус — оболочка ракетного двигателя (casing).
На корпусе двигателя нанесен номер 9 д 1318869032. В ходе следственных действий, проведенных группой JIT до данного момента, было установлено следующее значение этого номера. 9д 131 относится к номеру типа ракетного двигателя типа 9M38 и / или 9M38M1. Цифра 8 это кодовое обозначение производителя, а именно: Долгопрудненского научно-производственного предприятия, расположенного в Москве. Число 86 указывает на год производства, и именно 1986 г. Число 9032 является уникальным идентификационным номером данного конкретного ракетного двигателя.
Группа JIT установила, что в данном случае речь идет о ракете системы «Бук» серии 9M38. В данный момент еще невозможно с полой уверенностью утверждать, что обе эти части являются частями ракеты, пущенной самоходным ЗРК «Бук», принадлежащем 53-й бригаде.
Дженифер Хёрст (Jennifer Hurst), начальник Федеральной полиции Австралии, пояснила изображения компьютерной анимации и пояснила, что группа JIT убедительно просит общественность помочь ей ответить на три конкретных вопроса относительно обеих, найденных на месте катастрофы частей ракеты.
- Вы узнаете почерк, которым нанесен номер на сопле?
- Вы имеете информацию об этих номерах на сопле и корпусе? Или вы знаете кого-то, кому известно значение этих номеров?
- Знаете ли вы о ком-то или кого-то, кому известно, какому подразделению была поставлена эта ракета?
Дженифер Хёрст: «Если у вас есть ответы на один или более из этих вопросов, убедительно просим вас связаться с группой JIT».
Продвижение
Данное уголовное расследование, являясь крупномасштабным и сложным, неуклонно продвигается. При этом первостепенное значение имеют независимость, тщательность и профессионализм. Фред Вестербейке, главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов, в ходе встречи подчеркнул, что «хотя обстоятельства и сложность данного расследования делают его нелегкой задачей, за прошедший период было достигнуто значительное продвижение». В числе прочего, это касается установления личности причастных.
Фред Вестербейке: «28 сентября 2016 года мы сообщали о группе в составе примерно 100 лиц, которые тем или иным способом могут быть связаны с нападением на авиалайнер рейса МН17. В этой области сделаны большие шаги. Так, все больше проясняется роль значительного числа этих лиц. Но если мы откроем лицам, несущим ответственность за эту катастрофу, и прочим причастным, сколько нам на самом деле известно, это сможет нанести вред расследованию и, в конечном итоге, правосудию.
Поэтому вы поймете, если я скажу, что зал суда является единственным подходящим местом, в котором прокуратура должна высказываться об обвинении и доказательствах, собранных против конкретных лиц. И, в конечно итоге, суд должен вынести свой вердикт».
24 мая Объединенная следственная группа JIT представила свое заключение о том, что самоходная огневая установка ЗРК «Бук», который сбил авиалайнер рейса МН17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде вооруженных сил Российской Федерации.
Констатация этого факта приводит к возникновению вопросов, как, например, вопрос о степени личной причастности этой бригады к атаке на авиалайнер рейс MH17 17 июля 2014 г. Это важный вопрос, который еще является предметом расследования группы JIT.
Компетентные органы Российской Федерации еще не сообщили группе JIT о том, что 53-я бригада была задействована на востоке Украины, и что она сбила авиалайнер рейса МН17. 15 октября 2014 г. группа JIT обращалась к компетентным органам Российской Федерации с просьбой предоставить ей (согласно положениям резолюции 2166 Совета Безопасности ООН) полную информацию, которая может содействовать установлению истины.
В связи с тем, что JIT больше не желает обращаться исключительно к российским властям за помощью в сборе информации по данному вопросу, следственная группа — через СМИ — обращается также и к общественности с просьбой помочь найти ответы на вопросы, касающиеся контроля над самоходным ЗРК «Бук» и его применения, а также ракеты, которая была пущена с этой установки.
Позиция Минобороны РФ
Российские зенитно-ракетные комплексы «Бук» никогда не пересекали границу с Украиной. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в ответ на заявление Объединенной следственной группы (JIT), которая установила, что «Буки» были доставлены из 53-й зенитной бригады под Курском, сообщает РИА Новости:
«Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе».