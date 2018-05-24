Последние данные расследования катастрофы Boeing-777 рейса МН17

Минобороны РФ, в свою очередь, уже заявило, что российские зенитно-ракетные комплексы «Бук» никогда не пересекали границу с Украиной.

Объединенная следственная группа (JIT), расследующая обстоятельства крушения авиалайнера Boeing-777 рейса МН17 17 июля 2014 года, огласила последние данные уголовного расследования.

Во время пресс-конференции для национальной и зарубежной прессы в городе Бюнник, провинция Утрехт, представлены некоторые результаты данного расследования. Родственники погибших пассажиров, находившихся в потерпевшем крушение авиалайнере, могли следить за ходом презентации по онлайн-трансляции.

В связи с тем, что данные результаты ведут к возникновению новых вопросов, представители группы JIT огласили призыв к осведомленным лицам и свидетелям, которым известна дополнительная информация о событиях, имевших место в момент запуска ракеты, а также до и после крушения авиалайнера рейса МН17.

Бригада 53

Группа JIT убеждена в том, что самоходная огневая установка, зенитный ракетный комплекс системы «Бук» (далее ЗРК «Бук»), использованный для запуска ракеты, сбившей авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде (далее 53-я бригада), подразделению вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированному в Курске. Группа JIT пришла к данному выводу после проведения широкомасштабного сравнительного анализа.

Вo время пресс-конференции была продемонстрирована компьютерная анимация, иллюстрирующая данный сравнительный анализ. В распоряжении следствия имеется целый ряд фото и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК «Бук», сбивший авиалайнер рейса MH17.

В ходе анализа этих изображений был выявлен ряд отличительных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как «отпечаток пальцев». Данный «отпечаток пальцев» был сопоставлен с колоссальным количеством изображений самоходных ЗРК «Бук», как российского, так и украинского происхождения.

Единственный ЗРК «Бук», на котором были обнаружено такое же сочетание отличительных признаков — это самоходный ЗРК «Бук», который был многократно запечатлен на фото и ведеокадрах во время своего прохождения в составе колонны 53-й бригады 23 — 25 июня 2014 года.

Поэтому группа JIT исходит из того, что среди членов 53-й бригады и в их окружении есть лица, которым известны обстоятельства операции, в рамках которой был использован данный ЗРК «Бук», и которые обладают информацией о причастных к ней лицах.

В связи с этим группа JIT призывает осведомленных лиц и свидетелей поделиться этой информацией с следственной группой. Также для уголовного расследования имеет большую важность информация об инструкциях, полученных экипажем ЗРК «Бук».

Вилберт Паулиссен, глава Нидерландской Национальной службы уголовных расследований: «Кто входил в состав экипажа? Какая перед ним была поставлена задача? Кто нес ответственность за применение данного ЗРК «Бук» во время операции 17 июля 2017 г.? Мы убеждены в том, что этой информацией обладают многие. Это может быть личный состав 53-й бригады, но также их родственники, друзья или знакомые. И даже люди, совершенно не связанные с 53-й бригадой. Не носите эту информацию в себе, свяжитесь с Объединенной следственной группой JIT. К нашим следователям можно обращаться на различных языках, в том числе, на русском и украинском».

Все виды полученной нами информации, а также данные тех, кто ее предоставил, будут храниться нами в строжайшей тайне. Дополнительная информация и контактные данные приведены на странице: www.jitmh17.com.

Сопло и корпус

В сентябре 2016 года Объединенная группа JIT уже объявляла, что авиалайнер рейса MH17 был сбит ракетой системы «Бук» из серии 9M38. На востоке Украины найдены две части такой ракеты, а именно, сопло (venturi) и корпус (casing), которые продемонстрированы на сегодняшней встрече. Сопло ракеты (venturi) — это место для выброса продуктов сгорания и корпус — оболочка ракетного двигателя (casing).

На корпусе двигателя нанесен номер 9 д 1318869032. В ходе следственных действий, проведенных группой JIT до данного момента, было установлено следующее значение этого номера. 9д 131 относится к номеру типа ракетного двигателя типа 9M38 и / или 9M38M1. Цифра 8 это кодовое обозначение производителя, а именно: Долгопрудненского научно-производственного предприятия, расположенного в Москве. Число 86 указывает на год производства, и именно 1986 г. Число 9032 является уникальным идентификационным номером данного конкретного ракетного двигателя.

Группа JIT установила, что в данном случае речь идет о ракете системы «Бук» серии 9M38. В данный момент еще невозможно с полой уверенностью утверждать, что обе эти части являются частями ракеты, пущенной самоходным ЗРК «Бук», принадлежащем 53-й бригаде.

Дженифер Хёрст (Jennifer Hurst), начальник Федеральной полиции Австралии, пояснила изображения компьютерной анимации и пояснила, что группа JIT убедительно просит общественность помочь ей ответить на три конкретных вопроса относительно обеих, найденных на месте катастрофы частей ракеты.

Вы узнаете почерк, которым нанесен номер на сопле? Вы имеете информацию об этих номерах на сопле и корпусе? Или вы знаете кого-то, кому известно значение этих номеров? Знаете ли вы о ком-то или кого-то, кому известно, какому подразделению была поставлена эта ракета?

Дженифер Хёрст: «Если у вас есть ответы на один или более из этих вопросов, убедительно просим вас связаться с группой JIT».

Продвижение

Данное уголовное расследование, являясь крупномасштабным и сложным, неуклонно продвигается. При этом первостепенное значение имеют независимость, тщательность и профессионализм. Фред Вестербейке, главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов, в ходе встречи подчеркнул, что «хотя обстоятельства и сложность данного расследования делают его нелегкой задачей, за прошедший период было достигнуто значительное продвижение». В числе прочего, это касается установления личности причастных.

Фред Вестербейке: «28 сентября 2016 года мы сообщали о группе в составе примерно 100 лиц, которые тем или иным способом могут быть связаны с нападением на авиалайнер рейса МН17. В этой области сделаны большие шаги. Так, все больше проясняется роль значительного числа этих лиц. Но если мы откроем лицам, несущим ответственность за эту катастрофу, и прочим причастным, сколько нам на самом деле известно, это сможет нанести вред расследованию и, в конечном итоге, правосудию.

Поэтому вы поймете, если я скажу, что зал суда является единственным подходящим местом, в котором прокуратура должна высказываться об обвинении и доказательствах, собранных против конкретных лиц. И, в конечно итоге, суд должен вынести свой вердикт».

24 мая Объединенная следственная группа JIT представила свое заключение о том, что самоходная огневая установка ЗРК «Бук», который сбил авиалайнер рейса МН17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Констатация этого факта приводит к возникновению вопросов, как, например, вопрос о степени личной причастности этой бригады к атаке на авиалайнер рейс MH17 17 июля 2014 г. Это важный вопрос, который еще является предметом расследования группы JIT.

Компетентные органы Российской Федерации еще не сообщили группе JIT о том, что 53-я бригада была задействована на востоке Украины, и что она сбила авиалайнер рейса МН17. 15 октября 2014 г. группа JIT обращалась к компетентным органам Российской Федерации с просьбой предоставить ей (согласно положениям резолюции 2166 Совета Безопасности ООН) полную информацию, которая может содействовать установлению истины.

В связи с тем, что JIT больше не желает обращаться исключительно к российским властям за помощью в сборе информации по данному вопросу, следственная группа — через СМИ — обращается также и к общественности с просьбой помочь найти ответы на вопросы, касающиеся контроля над самоходным ЗРК «Бук» и его применения, а также ракеты, которая была пущена с этой установки.

Позиция Минобороны РФ

Российские зенитно-ракетные комплексы «Бук» никогда не пересекали границу с Украиной. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в ответ на заявление Объединенной следственной группы (JIT), которая установила, что «Буки» были доставлены из 53-й зенитной бригады под Курском, сообщает РИА Новости:

«Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе».