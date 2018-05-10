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10.05.2018
Шендерович: «Путин убивает Малобродского, потому что не читал Диккенса»

Бывшему гендиректору «Гоголь-центра» стало плохо после отказа суда перевести его из СИЗО.

Фото Евгения Новоженина, РИА «Новости»

После повторного отказа Басманного суда Москвы переводить его из СИЗО под домашний арест, фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский почувствовал себя плохо, сообщает РИА «Новости».

Еле стоящего на ногах Малобродского вывели из зала суда в конвойное помещение, после чего на место приехала «скорая помощь». В данный момент 60-летний Малобродский находится в конвойном помещении. Предположительно, ему оказывается медицинская помощь.

Публицист Виктор Шендерович в Facebook пишет по этому поводу:

— Иосиф Бродский предлагал тестировать политиков на знание Достоевского и Диккенса.

Сегодняшний ужас, происходящий с Алексеем Малобродским (случайное сходство фамилий — лишняя рифма), — показательная иллюстрация к тезису поэта. Ведь Алексея продолжают мучить просто потому, что глава государства не читал Диккенса. И полагает милосердие — проявлением слабости, сдачей позиций. Поражением, а не победой.

Малобродский, в отличие от Немцова или Ходорковского — даже не личный враг Путина. Он просто приличный человек, попавший по несчастному случаю в веретена разборки между кремлевскими кланами. Но отпустить его после широкой огласки этой истории и давления либеральной общественности, — уже невозможно по блатным дворовым понятиям, царящим в голове человека, пожизненно правящего Россией.

И Путин убивает Малобродского, потому что не читал Диккенса.

***

Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский вместе с режиссером и худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым обвиняются в хищении бюджетных средств при подготовке культурного проекта «Платформа».

По делу проходят также гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Свою вину признает только Масляева.

 
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